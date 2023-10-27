https://ria.ru/20231027/polsha-1905686882.html

PiS имеет право попытаться сформировать правительство, заявил Моравецкий

PiS имеет право попытаться сформировать правительство, заявил Моравецкий - РИА Новости, 27.10.2023

PiS имеет право попытаться сформировать правительство, заявил Моравецкий

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) победила на недавних парламентских выборах и имеет право попытаться сформировать правительство, считает... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:52

2023-10-27T16:52

2023-10-27T16:52

в мире

польша

брюссель

матеуш моравецкий

анджей дуда

дональд туск

европейский совет

право и справедливость

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ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) победила на недавних парламентских выборах и имеет право попытаться сформировать правительство, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство."Нам предстоит процесс создания правительства. За нас проголосовали более 7 миллионов 640 тысяч человек. При таком большом доверии, мы имеем не только право, не только желание, как победившая группировка, но мы также имеем и обязанность предпринять попытку сформировать правительство", заявил Моравецкий журналистам после окончания саммита Европейского совета в Брюсселе.При этом польский премьер сообщил, что "Право и справедливость" будет пытаться добрать недостающие голоса в других парламентских группировках."Мы будем пытаться договориться с другими партиями, убедить их и набрать 240 плюс несколько голосов", - сказал он.В четверг президент Польши Анджей Дуда заявил, что на пост премьер-министра есть два серьезных претендента – нынешний глава правительства Матеуш Моравецкий и лидер оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск.Выступление Моравецкого транслирует Польское телевидение.

https://ria.ru/20231027/polsha-1905681045.html

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брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, брюссель, матеуш моравецкий, анджей дуда, дональд туск, европейский совет, право и справедливость