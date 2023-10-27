https://ria.ru/20231027/polsha-1905589769.html

СМИ: маячок в машину сопровождения главы Польши могли поставить на Украине

СМИ: маячок в машину сопровождения главы Польши могли поставить на Украине - РИА Новости, 27.10.2023

СМИ: маячок в машину сопровождения главы Польши могли поставить на Украине

Найденный в автомобиле канцелярии президента Польши маячок могли установить на Украине, сообщило издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:55

2023-10-27T11:55

2023-10-27T12:42

в мире

польша

украина

анджей дуда

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ВАРШАВА, 27 окт — РИА Новости. Найденный в автомобиле канцелярии президента Польши маячок могли установить на Украине, сообщило издание Rzeczpospolita. "Следы ведут на Украину", — пишет СМИ. При этом издание уточнило, что устройство обнаружила не Служба государственной охраны, а сотрудники Пограничной стражи в аэропорту Катовиц. Поэтому расследование этого дела в конце июня начали в Силезском отделе по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры. Последний визит президента Польши Анджея Дуды на Украину состоялся 28 июня. Автомобиль, о котором идет речь, находится в его кортеже.Во вторник сообщалось, что в автомобиле канцелярии президента Польши обнаружили маячок. Устройство позволяло отслеживать положение машины в режиме реального времени. При этом речь идет не о лимузине президента, а лишь об автомобиле сопровождения.

https://ria.ru/20231002/normalizatsiya-1900068258.html

польша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, анджей дуда