СМИ: маячок в машину сопровождения главы Польши могли поставить на Украине
Rzeczpospolita: маячок в автомобиль из кортежа Дуды могли установить на Украине
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 окт — РИА Новости. Найденный в автомобиле канцелярии президента Польши маячок могли установить на Украине, сообщило издание Rzeczpospolita.
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"Следы ведут на Украину", — пишет СМИ.
При этом издание уточнило, что устройство обнаружила не Служба государственной охраны, а сотрудники Пограничной стражи в аэропорту Катовиц. Поэтому расследование этого дела в конце июня начали в Силезском отделе по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры.
Последний визит президента Польши Анджея Дуды на Украину состоялся 28 июня. Автомобиль, о котором идет речь, находится в его кортеже.
Во вторник сообщалось, что в автомобиле канцелярии президента Польши обнаружили маячок. Устройство позволяло отслеживать положение машины в режиме реального времени. При этом речь идет не о лимузине президента, а лишь об автомобиле сопровождения.