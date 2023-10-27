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СМИ: маячок в машину сопровождения главы Польши могли поставить на Украине - РИА Новости, 27.10.2023
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11:55 27.10.2023 (обновлено: 12:42 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/polsha-1905589769.html
СМИ: маячок в машину сопровождения главы Польши могли поставить на Украине
СМИ: маячок в машину сопровождения главы Польши могли поставить на Украине - РИА Новости, 27.10.2023
СМИ: маячок в машину сопровождения главы Польши могли поставить на Украине
Найденный в автомобиле канцелярии президента Польши маячок могли установить на Украине, сообщило издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:55
2023-10-27T12:42
в мире
польша
украина
анджей дуда
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ВАРШАВА, 27 окт — РИА Новости. Найденный в автомобиле канцелярии президента Польши маячок могли установить на Украине, сообщило издание Rzeczpospolita. "Следы ведут на Украину", — пишет СМИ. При этом издание уточнило, что устройство обнаружила не Служба государственной охраны, а сотрудники Пограничной стражи в аэропорту Катовиц. Поэтому расследование этого дела в конце июня начали в Силезском отделе по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры. Последний визит президента Польши Анджея Дуды на Украину состоялся 28 июня. Автомобиль, о котором идет речь, находится в его кортеже.Во вторник сообщалось, что в автомобиле канцелярии президента Польши обнаружили маячок. Устройство позволяло отслеживать положение машины в режиме реального времени. При этом речь идет не о лимузине президента, а лишь об автомобиле сопровождения.
https://ria.ru/20231002/normalizatsiya-1900068258.html
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в мире, польша, украина, анджей дуда
В мире, Польша, Украина, Анджей Дуда
СМИ: маячок в машину сопровождения главы Польши могли поставить на Украине

Rzeczpospolita: маячок в автомобиль из кортежа Дуды могли установить на Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 окт — РИА Новости. Найденный в автомобиле канцелярии президента Польши маячок могли установить на Украине, сообщило издание Rzeczpospolita.
«
"Следы ведут на Украину", — пишет СМИ.
При этом издание уточнило, что устройство обнаружила не Служба государственной охраны, а сотрудники Пограничной стражи в аэропорту Катовиц. Поэтому расследование этого дела в конце июня начали в Силезском отделе по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры.
Последний визит президента Польши Анджея Дуды на Украину состоялся 28 июня. Автомобиль, о котором идет речь, находится в его кортеже.
Во вторник сообщалось, что в автомобиле канцелярии президента Польши обнаружили маячок. Устройство позволяло отслеживать положение машины в режиме реального времени. При этом речь идет не о лимузине президента, а лишь об автомобиле сопровождения.
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