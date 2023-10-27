СМИ: окружив дом, полицейские призывают стрелка из штата Мэн сдаться
ABC: окружив дом стрелка из Мэна, полицейские призывают подозреваемого сдаться
© AP Photo / Matt RourkeСотрудники правоохранительных органов США
© AP Photo / Matt Rourke
Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Правоохранители, окружившие дом, который связывают с подозреваемым в массовом убийстве в штате Мэн, призывают его сдаться, сообщает телеканал ABC News.
«
"Роберт Кард, вы арестованы, выходите сейчас же", - говорят правоохранители в мегафон, согласно распространенным кадрам.
Полицейские призывают тех, кто может находиться в здании, выйти из него, говорится в сообщении. Телеканал также информирует о предсмертной записке подозреваемого, которую тот якобы оставил своему сыну, Кард в ней не сообщает о мотивах случившегося.
При этом, по данным телеканала, "нет подтверждения тому, что он (подозреваемый - ред.) в доме".
Американские правоохранители, как сообщалось, окружили дом несколько часов назад, все это время они призывали находящихся в нем выйти. Новой информации о том, кто может быть в доме, не поступало.
Ранее представитель полиции штата Мэн Уильям Росс сообщил, что выдан ордер на арест Роберта Карда, предположительно, устроившего массовое убийство в Льюистоне. Как сообщалось, преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в городе Льюистон штата Мэн. Это нападение унесло больше жизней, чем любой другой случай вооруженного насилия в США в 2023 году, а также стало одним из самых смертоносных с 1984 года.
СМИ называли Карда оружейным инструктором, сообщалось также о его проблемах с психическим здоровьем, он якобы уже угрожал нападением.
В четверг президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями в знак траура по жертвам стрельбы в штате Мэн.