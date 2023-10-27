https://ria.ru/20231027/politsiya-1905535388.html

СМИ: окружив дом, полицейские призывают стрелка из штата Мэн сдаться

СМИ: окружив дом, полицейские призывают стрелка из штата Мэн сдаться - РИА Новости, 27.10.2023

СМИ: окружив дом, полицейские призывают стрелка из штата Мэн сдаться

Правоохранители, окружившие дом, который связывают с подозреваемым в массовом убийстве в штате Мэн, призывают его сдаться, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T03:20

2023-10-27T03:20

2023-10-27T03:21

мэн (штат)

сша

джо байден

массовая стрельба в штате мэн

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Правоохранители, окружившие дом, который связывают с подозреваемым в массовом убийстве в штате Мэн, призывают его сдаться, сообщает телеканал ABC News. "Роберт Кард, вы арестованы, выходите сейчас же", - говорят правоохранители в мегафон, согласно распространенным кадрам. Полицейские призывают тех, кто может находиться в здании, выйти из него, говорится в сообщении. Телеканал также информирует о предсмертной записке подозреваемого, которую тот якобы оставил своему сыну, Кард в ней не сообщает о мотивах случившегося. При этом, по данным телеканала, "нет подтверждения тому, что он (подозреваемый - ред.) в доме". Американские правоохранители, как сообщалось, окружили дом несколько часов назад, все это время они призывали находящихся в нем выйти. Новой информации о том, кто может быть в доме, не поступало. Ранее представитель полиции штата Мэн Уильям Росс сообщил, что выдан ордер на арест Роберта Карда, предположительно, устроившего массовое убийство в Льюистоне. Как сообщалось, преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в городе Льюистон штата Мэн. Это нападение унесло больше жизней, чем любой другой случай вооруженного насилия в США в 2023 году, а также стало одним из самых смертоносных с 1984 года. СМИ называли Карда оружейным инструктором, сообщалось также о его проблемах с психическим здоровьем, он якобы уже угрожал нападением. В четверг президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями в знак траура по жертвам стрельбы в штате Мэн.

https://ria.ru/20231027/strelok-1905526620.html

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мэн (штат)

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мэн (штат), сша, джо байден, массовая стрельба в штате мэн, в мире