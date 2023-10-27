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СМИ: окружив дом, полицейские призывают стрелка из штата Мэн сдаться - РИА Новости, 27.10.2023
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03:20 27.10.2023 (обновлено: 03:21 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/politsiya-1905535388.html
СМИ: окружив дом, полицейские призывают стрелка из штата Мэн сдаться
СМИ: окружив дом, полицейские призывают стрелка из штата Мэн сдаться - РИА Новости, 27.10.2023
СМИ: окружив дом, полицейские призывают стрелка из штата Мэн сдаться
Правоохранители, окружившие дом, который связывают с подозреваемым в массовом убийстве в штате Мэн, призывают его сдаться, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T03:20
2023-10-27T03:21
мэн (штат)
сша
джо байден
массовая стрельба в штате мэн
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Правоохранители, окружившие дом, который связывают с подозреваемым в массовом убийстве в штате Мэн, призывают его сдаться, сообщает телеканал ABC News. "Роберт Кард, вы арестованы, выходите сейчас же", - говорят правоохранители в мегафон, согласно распространенным кадрам. Полицейские призывают тех, кто может находиться в здании, выйти из него, говорится в сообщении. Телеканал также информирует о предсмертной записке подозреваемого, которую тот якобы оставил своему сыну, Кард в ней не сообщает о мотивах случившегося. При этом, по данным телеканала, "нет подтверждения тому, что он (подозреваемый - ред.) в доме". Американские правоохранители, как сообщалось, окружили дом несколько часов назад, все это время они призывали находящихся в нем выйти. Новой информации о том, кто может быть в доме, не поступало. Ранее представитель полиции штата Мэн Уильям Росс сообщил, что выдан ордер на арест Роберта Карда, предположительно, устроившего массовое убийство в Льюистоне. Как сообщалось, преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в городе Льюистон штата Мэн. Это нападение унесло больше жизней, чем любой другой случай вооруженного насилия в США в 2023 году, а также стало одним из самых смертоносных с 1984 года. СМИ называли Карда оружейным инструктором, сообщалось также о его проблемах с психическим здоровьем, он якобы уже угрожал нападением. В четверг президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями в знак траура по жертвам стрельбы в штате Мэн.
https://ria.ru/20231027/strelok-1905526620.html
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мэн (штат), сша, джо байден, массовая стрельба в штате мэн, в мире
Мэн (штат), США, Джо Байден, Массовая стрельба в штате Мэн, В мире
СМИ: окружив дом, полицейские призывают стрелка из штата Мэн сдаться

ABC: окружив дом стрелка из Мэна, полицейские призывают подозреваемого сдаться

© AP Photo / Matt RourkeСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Правоохранители, окружившие дом, который связывают с подозреваемым в массовом убийстве в штате Мэн, призывают его сдаться, сообщает телеканал ABC News.
«
"Роберт Кард, вы арестованы, выходите сейчас же", - говорят правоохранители в мегафон, согласно распространенным кадрам.
Полицейские призывают тех, кто может находиться в здании, выйти из него, говорится в сообщении. Телеканал также информирует о предсмертной записке подозреваемого, которую тот якобы оставил своему сыну, Кард в ней не сообщает о мотивах случившегося.
При этом, по данным телеканала, "нет подтверждения тому, что он (подозреваемый - ред.) в доме".
Американские правоохранители, как сообщалось, окружили дом несколько часов назад, все это время они призывали находящихся в нем выйти. Новой информации о том, кто может быть в доме, не поступало.
Ранее представитель полиции штата Мэн Уильям Росс сообщил, что выдан ордер на арест Роберта Карда, предположительно, устроившего массовое убийство в Льюистоне. Как сообщалось, преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в городе Льюистон штата Мэн. Это нападение унесло больше жизней, чем любой другой случай вооруженного насилия в США в 2023 году, а также стало одним из самых смертоносных с 1984 года.
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СМИ называли Карда оружейным инструктором, сообщалось также о его проблемах с психическим здоровьем, он якобы уже угрожал нападением.
В четверг президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями в знак траура по жертвам стрельбы в штате Мэн.
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