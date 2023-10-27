Приморец, убегая от погони, врезался в две иномарки и устроил драку
Приморец, убегая от погони со стрельбой, врезался в две иномарки и устроил драку
Автомобиль дорожно-патрульной службы . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости. Полицейские в Приморье в погоне со стрельбой задержали автомобилиста, который врезался в две автомашины и устроил драку, сообщает в своём Telegram-канале управление МВД РФ по региону.
По данным ведомства, инцидент произошёл ночью на 139-м километре автодороги "Артём - Находка - порт Восточный": водитель проигнорировал сигнал автоинспекторов об остановке. Включив световые и звуковые сигналы, полицейские начали преследование, предупредив через громкоговоритель о применении табельного оружия. Но водитель не остановился.
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"Один из сотрудников полиции произвёл предупредительный выстрел в воздух, а затем двумя выстрелами было повреждено колесо иномарки, но правонарушитель продолжил движение и совершил столкновение сначала с Mitsubishi Pajerо, а затем – с Nissan Note. В ходе разбирательства водитель 1997 года рождения и пассажир 2002 года вели себя агрессивно, пытались спровоцировать драку и скрыться с места ДТП, нанеся инспектору ДПС телесные повреждения", - говорится в сообщении.
В итоге их в наручниках доставили в полицию. "От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Его привлекли к ответственности по шести статьям административного кодекса. Также водителю предстоит компенсировать материальный ущерб, причиненный владельцам поврежденных автомобилей", - добавляют в полиции.
Машина лихача помещена на стоянку временного задержания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, информирует УМВД.