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Приморец, убегая от погони, врезался в две иномарки и устроил драку - РИА Новости, 27.10.2023
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19:19 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/pogonya-1905719630.html
Приморец, убегая от погони, врезался в две иномарки и устроил драку
Приморец, убегая от погони, врезался в две иномарки и устроил драку - РИА Новости, 27.10.2023
Приморец, убегая от погони, врезался в две иномарки и устроил драку
Полицейские в Приморье в погоне со стрельбой задержали автомобилиста, который врезался в две автомашины и устроил драку, сообщает в своём Telegram-канале... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T19:19
2023-10-27T19:19
происшествия
россия
авто
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ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости. Полицейские в Приморье в погоне со стрельбой задержали автомобилиста, который врезался в две автомашины и устроил драку, сообщает в своём Telegram-канале управление МВД РФ по региону. По данным ведомства, инцидент произошёл ночью на 139-м километре автодороги "Артём - Находка - порт Восточный": водитель проигнорировал сигнал автоинспекторов об остановке. Включив световые и звуковые сигналы, полицейские начали преследование, предупредив через громкоговоритель о применении табельного оружия. Но водитель не остановился. "Один из сотрудников полиции произвёл предупредительный выстрел в воздух, а затем двумя выстрелами было повреждено колесо иномарки, но правонарушитель продолжил движение и совершил столкновение сначала с Mitsubishi Pajerо, а затем – с Nissan Note. В ходе разбирательства водитель 1997 года рождения и пассажир 2002 года вели себя агрессивно, пытались спровоцировать драку и скрыться с места ДТП, нанеся инспектору ДПС телесные повреждения", - говорится в сообщении. В итоге их в наручниках доставили в полицию. "От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Его привлекли к ответственности по шести статьям административного кодекса. Также водителю предстоит компенсировать материальный ущерб, причиненный владельцам поврежденных автомобилей", - добавляют в полиции. Машина лихача помещена на стоянку временного задержания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, информирует УМВД.
https://ria.ru/20231024/zaderzhanie-1904871166.html
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происшествия, россия, авто
Происшествия, Россия, Авто
Приморец, убегая от погони, врезался в две иномарки и устроил драку

Приморец, убегая от погони со стрельбой, врезался в две иномарки и устроил драку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости. Полицейские в Приморье в погоне со стрельбой задержали автомобилиста, который врезался в две автомашины и устроил драку, сообщает в своём Telegram-канале управление МВД РФ по региону.
По данным ведомства, инцидент произошёл ночью на 139-м километре автодороги "Артём - Находка - порт Восточный": водитель проигнорировал сигнал автоинспекторов об остановке. Включив световые и звуковые сигналы, полицейские начали преследование, предупредив через громкоговоритель о применении табельного оружия. Но водитель не остановился.
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"Один из сотрудников полиции произвёл предупредительный выстрел в воздух, а затем двумя выстрелами было повреждено колесо иномарки, но правонарушитель продолжил движение и совершил столкновение сначала с Mitsubishi Pajerо, а затем – с Nissan Note. В ходе разбирательства водитель 1997 года рождения и пассажир 2002 года вели себя агрессивно, пытались спровоцировать драку и скрыться с места ДТП, нанеся инспектору ДПС телесные повреждения", - говорится в сообщении.
В итоге их в наручниках доставили в полицию. "От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Его привлекли к ответственности по шести статьям административного кодекса. Также водителю предстоит компенсировать материальный ущерб, причиненный владельцам поврежденных автомобилей", - добавляют в полиции.
Машина лихача помещена на стоянку временного задержания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, информирует УМВД.
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