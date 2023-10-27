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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 27.10.2023
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08:06 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/pogoda-1905544996.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 27.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Снег, мокрый снег, ледяной дождь, гололедица и до минус 2 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T08:06
2023-10-27T08:06
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Снег, мокрый снег, ледяной дождь, гололедица и до минус 2 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в пятницу погода в столице будет формировать теплый атмосферный фронт. Погода облачная, временами будет идти снег, переходящий в мокрый снег, местами возможны ледяные дожди, на дорогах и тротуарах будет гололедица. "Ветер юго-восточный, восточный, 4-9 метров в секунду. Максимальная температура сегодняшнего дня составит 0 - минус 2 градуса в Москве, минус 4 - плюс 1 градус будет наблюдаться в Московской области", - сказал Леус. Специалист отметил, что атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20231026/sneg-1905520393.html
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидаются снег, ледяной дождь и до минус двух градусов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛюди выгуливают собак в одном из парков в Москве
Люди выгуливают собак в одном из парков в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Люди выгуливают собак в одном из парков в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Снег, мокрый снег, ледяной дождь, гололедица и до минус 2 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в пятницу погода в столице будет формировать теплый атмосферный фронт. Погода облачная, временами будет идти снег, переходящий в мокрый снег, местами возможны ледяные дожди, на дорогах и тротуарах будет гололедица.
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"Ветер юго-восточный, восточный, 4-9 метров в секунду. Максимальная температура сегодняшнего дня составит 0 - минус 2 градуса в Москве, минус 4 - плюс 1 градус будет наблюдаться в Московской области", - сказал Леус.
Специалист отметил, что атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
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