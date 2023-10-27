https://ria.ru/20231027/pogoda-1905544996.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 27.10.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Снег, мокрый снег, ледяной дождь, гололедица и до минус 2 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T08:06

2023-10-27T08:06

2023-10-27T08:06

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Снег, мокрый снег, ледяной дождь, гололедица и до минус 2 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в пятницу погода в столице будет формировать теплый атмосферный фронт. Погода облачная, временами будет идти снег, переходящий в мокрый снег, местами возможны ледяные дожди, на дорогах и тротуарах будет гололедица. "Ветер юго-восточный, восточный, 4-9 метров в секунду. Максимальная температура сегодняшнего дня составит 0 - минус 2 градуса в Москве, минус 4 - плюс 1 градус будет наблюдаться в Московской области", - сказал Леус. Специалист отметил, что атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231026/sneg-1905520393.html

https://realty.ria.ru/20231026/meteosluzhba-1904039601.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, михаил леус, погода