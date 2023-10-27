https://ria.ru/20231027/pogibshie-1905647352.html

В Газе сообщили о более чем 7,3 тысячи погибших при израильских ударах

В Газе сообщили о более чем 7,3 тысячи погибших при израильских ударах - РИА Новости, 27.10.2023

В Газе сообщили о более чем 7,3 тысячи погибших при израильских ударах

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 7,3 тысячи, пострадали почти 19 тысяч человек, сообщило министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:33

2023-10-27T14:33

2023-10-27T14:39

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 27 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 7,3 тысячи, пострадали почти 19 тысяч человек, сообщило министерство здравоохранения Газы."С 7 октября число жертв израильской агрессии против сектора Газа достигло 7326, среди них 3038 детей, 1726 женщин и 414 пожилых человека, еще 18 967 граждан получили ранения различной степени", - говорится в заявлении минздрава Газы.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году