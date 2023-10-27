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В Газе сообщили о более чем 7,3 тысячи погибших при израильских ударах - РИА Новости, 27.10.2023
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14:33 27.10.2023 (обновлено: 14:39 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/pogibshie-1905647352.html
В Газе сообщили о более чем 7,3 тысячи погибших при израильских ударах
В Газе сообщили о более чем 7,3 тысячи погибших при израильских ударах - РИА Новости, 27.10.2023
В Газе сообщили о более чем 7,3 тысячи погибших при израильских ударах
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 7,3 тысячи, пострадали почти 19 тысяч человек, сообщило министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:33
2023-10-27T14:39
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 27 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 7,3 тысячи, пострадали почти 19 тысяч человек, сообщило министерство здравоохранения Газы."С 7 октября число жертв израильской агрессии против сектора Газа достигло 7326, среди них 3038 детей, 1726 женщин и 414 пожилых человека, еще 18 967 граждан получили ранения различной степени", - говорится в заявлении минздрава Газы.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе сообщили о более чем 7,3 тысячи погибших при израильских ударах

Минздрав Газы: число погибших при ударах Израиля достигло 7326 человек

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 27 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 7,3 тысячи, пострадали почти 19 тысяч человек, сообщило министерство здравоохранения Газы.
"С 7 октября число жертв израильской агрессии против сектора Газа достигло 7326, среди них 3038 детей, 1726 женщин и 414 пожилых человека, еще 18 967 граждан получили ранения различной степени", - говорится в заявлении минздрава Газы.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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