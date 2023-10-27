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Подозреваемых в поджоге здания мировых судей в Ванино заключили под стражу
Подозреваемых в поджоге здания мировых судей в Ванино заключили под стражу - РИА Новости, 27.10.2023
Подозреваемых в поджоге здания мировых судей в Ванино заключили под стражу
Двоих подозреваемых в поджоге здания мировых судей в Ванино Хабаровского края заключили под стражу, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T04:58
2023-10-27T04:58
2023-10-27T04:58
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт - РИА Новости. Двоих подозреваемых в поджоге здания мировых судей в Ванино Хабаровского края заключили под стражу, сообщает СУСК региона. По версии следствия, ночью 14 октября произошло возгорание в здании мирового суда по улице Молодёжной в посёлке городского типа Ванино. В результате случившегося никто не пострадал. "При активном участии сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю, УМВД России по Хабаровскому краю установлена причастность к совершению преступления двоих местных жителей. По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Ванинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Хабаровскому краю и ЕАО продолжается расследование уголовного дела, возбужденного статье "умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенное путем поджога" и "воспрепятствование осуществлению правосудия".
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происшествия, хабаровский край, ванино, россия
Происшествия, Хабаровский край, Ванино, Россия
Подозреваемых в поджоге здания мировых судей в Ванино заключили под стражу
Двоих подозреваемых в поджоге здания мировых судей в Ванино заключили под стражу