https://ria.ru/20231027/podrostok-1905680875.html

В Астраханской области подросток погиб, собирая урожай

В Астраханской области подросток погиб, собирая урожай - РИА Новости, 27.10.2023

В Астраханской области подросток погиб, собирая урожай

Пятнадцатилетний подросток погиб под колесами трактора, собирая урожай в Приволжском районе Астраханской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:31

2023-10-27T16:31

2023-10-27T18:44

происшествия

авто

астраханская область

приволжский район

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток погиб под колесами трактора, собирая урожай в Приволжском районе Астраханской области, сообщает прокуратура региона. По данным ведомства, инцидент произошел 25 октября в районе поселка Ивановский. "Подросток, собирающий на поле картофель, запрыгнул на жесткую сцепку прицепа движущегося трактора, после чего, потеряв равновесие, упал под переднюю ось буксируемого прицепа", - говорится в сообщении регионального СК. От полученных травм мальчик скончался в больнице. По данному факту следователи начали проверку. Ее ход прокуратура поставила на контроль. Кроме того, надзорное ведомство намерено проверить законность "привлечения несовершеннолетнего к трудовой деятельности".

https://ria.ru/20231024/gibel-1904948700.html

https://ria.ru/20231016/obrushenie-1903181052.html

астраханская область

приволжский район

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происшествия, авто, астраханская область, приволжский район, следственный комитет россии (ск рф)