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В Екатеринбурге подросток провалился в люк с горячей водой - РИА Новости, 27.10.2023
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00:12 27.10.2023 (обновлено: 00:36 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/podrostok-1905526050.html
В Екатеринбурге подросток провалился в люк с горячей водой
В Екатеринбурге подросток провалился в люк с горячей водой - РИА Новости, 27.10.2023
В Екатеринбурге подросток провалился в люк с горячей водой
Четырнадцатилетний подросток провалился в открытый люк с горячей водой в Екатеринбурге и получил ожоги, на помощь мальчику пришли водитель такси и проезжавшая... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T00:12
2023-10-27T00:36
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток провалился в открытый люк с горячей водой в Екатеринбурге и получил ожоги, на помощь мальчику пришли водитель такси и проезжавшая мимо бригада скорой помощи, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По предварительной информации ведомства, инцидент произошел в четверг около 20.30 по местному времени (18.30 мск) на улице 40 лет Октября вблизи дома 56. "Подросток 2009 года рождения упал в открытый люк коллектора с горячей водой и получил ожоги тела. На помощь к подростку бросился увидевший произошедшее водитель такси. Кроме того, проезжавшая мимо бригада скорой помощи, заметив ребенка, оказала ему первую помощь и доставила его в больницу", – говорится в сообщении. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905147374.html
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екатеринбург, происшествия
Екатеринбург, Происшествия
В Екатеринбурге подросток провалился в люк с горячей водой

В Екатеринбурге подросток провалился в люк с горячей водой и получил ожоги

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток провалился в открытый люк с горячей водой в Екатеринбурге и получил ожоги, на помощь мальчику пришли водитель такси и проезжавшая мимо бригада скорой помощи, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По предварительной информации ведомства, инцидент произошел в четверг около 20.30 по местному времени (18.30 мск) на улице 40 лет Октября вблизи дома 56.
"Подросток 2009 года рождения упал в открытый люк коллектора с горячей водой и получил ожоги тела. На помощь к подростку бросился увидевший произошедшее водитель такси. Кроме того, проезжавшая мимо бригада скорой помощи, заметив ребенка, оказала ему первую помощь и доставила его в больницу", – говорится в сообщении.
Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры, отметили в пресс-службе.
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