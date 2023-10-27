https://ria.ru/20231027/podrostok-1905526050.html

В Екатеринбурге подросток провалился в люк с горячей водой

В Екатеринбурге подросток провалился в люк с горячей водой - РИА Новости, 27.10.2023

В Екатеринбурге подросток провалился в люк с горячей водой

Четырнадцатилетний подросток провалился в открытый люк с горячей водой в Екатеринбурге и получил ожоги, на помощь мальчику пришли водитель такси и проезжавшая... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T00:12

2023-10-27T00:12

2023-10-27T00:36

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток провалился в открытый люк с горячей водой в Екатеринбурге и получил ожоги, на помощь мальчику пришли водитель такси и проезжавшая мимо бригада скорой помощи, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По предварительной информации ведомства, инцидент произошел в четверг около 20.30 по местному времени (18.30 мск) на улице 40 лет Октября вблизи дома 56. "Подросток 2009 года рождения упал в открытый люк коллектора с горячей водой и получил ожоги тела. На помощь к подростку бросился увидевший произошедшее водитель такси. Кроме того, проезжавшая мимо бригада скорой помощи, заметив ребенка, оказала ему первую помощь и доставила его в больницу", – говорится в сообщении. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905147374.html

екатеринбург

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екатеринбург, происшествия