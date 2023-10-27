https://ria.ru/20231027/plennye-1905641636.html

Российским войскам за неделю сдались в плен 54 бойца ВСУ

Российским войскам за неделю сдались в плен 54 бойца ВСУ - РИА Новости, 27.10.2023

Российским войскам за неделю сдались в плен 54 бойца ВСУ

Уровень морально-психологического состояния украинских военных в зоне ответственности "Западной" группировки ВС РФ, а также на соледаро-бахмутском и... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:18

2023-10-27T14:18

2023-10-27T14:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уровень морально-психологического состояния украинских военных в зоне ответственности "Западной" группировки ВС РФ, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях критически низок, за неделю там добровольно сдались в плен российским военным 54 военнослужащих шести разных украинских бригад, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В зоне ответственности "Западной" группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях, фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих", - отмечается в сводке военного ведомства."В течение недели добровольно в плен российским войскам сдались 54 украинских военнослужащих 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905622990.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность