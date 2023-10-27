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Российским войскам за неделю сдались в плен 54 бойца ВСУ
Российским войскам за неделю сдались в плен 54 бойца ВСУ - РИА Новости, 27.10.2023
Российским войскам за неделю сдались в плен 54 бойца ВСУ
Уровень морально-психологического состояния украинских военных в зоне ответственности "Западной" группировки ВС РФ, а также на соледаро-бахмутском и... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:18
2023-10-27T14:18
2023-10-27T14:19
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уровень морально-психологического состояния украинских военных в зоне ответственности "Западной" группировки ВС РФ, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях критически низок, за неделю там добровольно сдались в плен российским военным 54 военнослужащих шести разных украинских бригад, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В зоне ответственности "Западной" группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях, фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих", - отмечается в сводке военного ведомства."В течение недели добровольно в плен российским войскам сдались 54 украинских военнослужащих 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российским войскам за неделю сдались в плен 54 бойца ВСУ
Минобороны: российским войскам за неделю добровольно сдались в плен 54 бойца ВСУ
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уровень морально-психологического состояния украинских военных в зоне ответственности "Западной" группировки ВС РФ, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях критически низок, за неделю там добровольно сдались в плен российским военным 54 военнослужащих шести разных украинских бригад, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В зоне ответственности "Западной" группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях, фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих", - отмечается в сводке военного ведомства.
"В течение недели добровольно в плен российским войскам сдались 54 украинских военнослужащих 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны", - говорится в сообщении.
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