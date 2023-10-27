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Пентагон обвинил КНР в "небезопасном" перехвате бомбардировщика
Пентагон обвинил КНР в "небезопасном" перехвате бомбардировщика - РИА Новости, 27.10.2023
Пентагон обвинил КНР в "небезопасном" перехвате бомбардировщика
Китайский истребитель J-11 опасно сблизился с американским стратегическим бомбардировщиком B-52 над Южно-Китайским морем, заявило Индо-Тихоокеанское... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T00:15
2023-10-27T00:15
2023-10-27T00:26
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ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Китайский истребитель J-11 опасно сблизился с американским стратегическим бомбардировщиком B-52 над Южно-Китайским морем, заявило Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США. Оно опубликовало видеозапись инцидента, который охарактеризовало как "небезопасный перехват" в международном воздушном пространстве. "В ходе ночного перехвата представитель КНР пилотировал самолет в небезопасной и непрофессиональной манере, продемонстрировал низкий уровень летного мастерства, сблизившись на неконтролируемо-избыточной скорости, маневрируя под, перед и в пределах 10 футов (около трех метров) от B-52", - говорится в пресс-релизе. Американские военные обвинили китайского коллегу в создании угрозы столкновения и предположили, что пилот даже не понимал, насколько он был близок к такому исходу. С осени 2021 года Пентагон насчитал более 180 подобных инцидентов.
https://ria.ru/20231018/voyna-1903456120.html
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южно-китайское море, министерство обороны сша, b-52, вооруженные силы сша, китай, в мире
Южно-Китайское море, Министерство обороны США, B-52, Вооруженные силы США, Китай, В мире
Пентагон обвинил КНР в "небезопасном" перехвате бомбардировщика
Пентагон: истребитель КНР провел небезопасный перехват бомбардировщика США
ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Китайский истребитель J-11 опасно сблизился с американским стратегическим бомбардировщиком B-52 над Южно-Китайским морем, заявило Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США.
Оно опубликовало видеозапись инцидента, который охарактеризовало как "небезопасный перехват" в международном воздушном пространстве.
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"В ходе ночного перехвата представитель КНР
пилотировал самолет в небезопасной и непрофессиональной манере, продемонстрировал низкий уровень летного мастерства, сблизившись на неконтролируемо-избыточной скорости, маневрируя под, перед и в пределах 10 футов (около трех метров) от B-52", - говорится в пресс-релизе.
Американские военные обвинили китайского коллегу в создании угрозы столкновения и предположили, что пилот даже не понимал, насколько он был близок к такому исходу.
С осени 2021 года Пентагон насчитал более 180 подобных инцидентов.
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