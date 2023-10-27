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В США признали нарушение Apple патента одной из функций умных часов - РИА Новости, 27.10.2023
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10:22 27.10.2023 (обновлено: 11:02 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/patent-1905564866.html
В США признали нарушение Apple патента одной из функций умных часов
В США признали нарушение Apple патента одной из функций умных часов - РИА Новости, 27.10.2023
В США признали нарушение Apple патента одной из функций умных часов
Комиссия по международной торговле США постановила, что Apple нарушила патент, связанный с функцией измерения уровня кислорода в крови, которую компания... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:22
2023-10-27T11:02
технологии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Комиссия по международной торговле США постановила, что Apple нарушила патент, связанный с функцией измерения уровня кислорода в крови, которую компания включила в свои часы Apple Watch, следует из решения регулятора. В 2021 году медицинская технологическая компания Masimo подала жалобу в Комиссию по международной торговле США о том, что Apple нарушила ее патенты, связанные с измерением уровня кислорода в крови. С 2020 года Apple включила датчик, называемый пульсоксиметром, в большинство новых моделей Apple Watch. "Комиссия по международной торговле США обнаружила нарушение статьи 337 закона о тарифах в вышеупомянутом расследовании. Комиссия приняла решение издать приказ, запрещающий нелицензированный ввоз нарушающих авторские права носимых электронных устройств с функцией световой пульсоксиметрии и их компонентов, произведенных или импортированных ответчиком Apple, на которые распространяются некоторые претензии в патентах США, и приказ о прекращении противоправных действий, направленный против Apple", - говорится в документе регулятора. У администрации президента США Джо Байдена есть 60 дней, чтобы отменить решение торговой комиссии. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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технологии, сша, джо байден, apple, в мире
Технологии, США, Джо Байден, Apple, В мире
В США признали нарушение Apple патента одной из функций умных часов

В США признали нарушение Apple патента функции измерения кислорода в крови

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПродажа электроники
Продажа электроники - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Комиссия по международной торговле США постановила, что Apple нарушила патент, связанный с функцией измерения уровня кислорода в крови, которую компания включила в свои часы Apple Watch, следует из решения регулятора.
В 2021 году медицинская технологическая компания Masimo подала жалобу в Комиссию по международной торговле США о том, что Apple нарушила ее патенты, связанные с измерением уровня кислорода в крови. С 2020 года Apple включила датчик, называемый пульсоксиметром, в большинство новых моделей Apple Watch.
"Комиссия по международной торговле США обнаружила нарушение статьи 337 закона о тарифах в вышеупомянутом расследовании. Комиссия приняла решение издать приказ, запрещающий нелицензированный ввоз нарушающих авторские права носимых электронных устройств с функцией световой пульсоксиметрии и их компонентов, произведенных или импортированных ответчиком Apple, на которые распространяются некоторые претензии в патентах США, и приказ о прекращении противоправных действий, направленный против Apple", - говорится в документе регулятора.
У администрации президента США Джо Байдена есть 60 дней, чтобы отменить решение торговой комиссии.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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