https://ria.ru/20231027/pamyatnik-1905718868.html

В Киеве осквернили памятник Пушкину

В Киеве осквернили памятник Пушкину - РИА Новости, 27.10.2023

В Киеве осквернили памятник Пушкину

В Киеве вандалы снова осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину, обмотав голову памятника мешковиной и облив постамент красной краской, сообщает в... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T19:15

2023-10-27T19:15

2023-10-27T19:15

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Киеве вандалы снова осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину, обмотав голову памятника мешковиной и облив постамент красной краской, сообщает в пятницу украинское интернет-издание "Страна" в Telegram-канале."Памятнику Пушкину в Киеве неизвестные обмотали голову (мешковиной - ред.) и сделали на постаменте надпись на украинском: "Деколонизацию не остановить", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Это уже не первый случай акта вандализма в отношении памятника. В декабре 2022 года сторонники "декоммунизации" обливали постамент красной и желтой краской. Киевские власти с прошлого года решают вопрос памятника, несмотря на то, что он состоит на государственном учете "как памятник искусства национального значения". Рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, ранее принимала решение о том, что в Киеве нужно убрать из публичного пространства памятник Пушкину. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20231006/vandaly-1900991240.html

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киев, россия, украина, сергей лавров, в мире