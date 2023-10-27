В Киеве осквернили памятник Пушкину
В Киеве голову памятника Пушкину обмотали мешковиной
Оскверненный памятник русскому поэту Александру Пушкину в Киеве. Кадр видео
Оскверненный памятник русскому поэту Александру Пушкину в Киеве. Кадр видео
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Киеве вандалы снова осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину, обмотав голову памятника мешковиной и облив постамент красной краской, сообщает в пятницу украинское интернет-издание "Страна" в Telegram-канале.
"Памятнику Пушкину в Киеве неизвестные обмотали голову (мешковиной - ред.) и сделали на постаменте надпись на украинском: "Деколонизацию не остановить", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Это уже не первый случай акта вандализма в отношении памятника. В декабре 2022 года сторонники "декоммунизации" обливали постамент красной и желтой краской. Киевские власти с прошлого года решают вопрос памятника, несмотря на то, что он состоит на государственном учете "как памятник искусства национального значения". Рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, ранее принимала решение о том, что в Киеве нужно убрать из публичного пространства памятник Пушкину.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.