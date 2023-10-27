https://ria.ru/20231027/pamfilova-1905714170.html

Памфилова отреагировала на слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года

Памфилова отреагировала на слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года - РИА Новости, 27.10.2023

Памфилова отреагировала на слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сказала РИА Новости, что информация о том, что она якобы уйдёт на пенсию после президентских... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T18:54

2023-10-27T18:54

2023-10-27T19:09

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сказала РИА Новости, что информация о том, что она якобы уйдёт на пенсию после президентских выборов и единого дня голосования 2024 года - полная чушь."Чушь полная. Не дождутся", - ответила Памфилова на вопрос о том, действительно ли планировала глава ЦИК РФ уйти на пенсию после региональных выборов в сентябре 2024 года.Ранее в телеграм-канале Brief появилась информация о том, что глава ЦИК Элла Памфилова после мартовских выборов президента РФ в 2024 году и осеннего единого дня голосования может покинуть свой пост и уйти на пенсию.

https://ria.ru/20230929/sanktsii-1899522305.html

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политика, россия, элла памфилова