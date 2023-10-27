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Памфилова отреагировала на слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года - РИА Новости, 27.10.2023
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18:54 27.10.2023 (обновлено: 19:09 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/pamfilova-1905714170.html
Памфилова отреагировала на слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года
Памфилова отреагировала на слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года - РИА Новости, 27.10.2023
Памфилова отреагировала на слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сказала РИА Новости, что информация о том, что она якобы уйдёт на пенсию после президентских... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:54
2023-10-27T19:09
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сказала РИА Новости, что информация о том, что она якобы уйдёт на пенсию после президентских выборов и единого дня голосования 2024 года - полная чушь."Чушь полная. Не дождутся", - ответила Памфилова на вопрос о том, действительно ли планировала глава ЦИК РФ уйти на пенсию после региональных выборов в сентябре 2024 года.Ранее в телеграм-канале Brief появилась информация о том, что глава ЦИК Элла Памфилова после мартовских выборов президента РФ в 2024 году и осеннего единого дня голосования может покинуть свой пост и уйти на пенсию.
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политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова отреагировала на слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года

Памфилова назвала слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года чушью

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сказала РИА Новости, что информация о том, что она якобы уйдёт на пенсию после президентских выборов и единого дня голосования 2024 года - полная чушь.
"Чушь полная. Не дождутся", - ответила Памфилова на вопрос о том, действительно ли планировала глава ЦИК РФ уйти на пенсию после региональных выборов в сентябре 2024 года.
Ранее в телеграм-канале Brief появилась информация о том, что глава ЦИК Элла Памфилова после мартовских выборов президента РФ в 2024 году и осеннего единого дня голосования может покинуть свой пост и уйти на пенсию.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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