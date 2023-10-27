https://ria.ru/20231027/pamfilova-1905714170.html
Памфилова отреагировала на слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года
Памфилова отреагировала на слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года - РИА Новости, 27.10.2023
Памфилова отреагировала на слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сказала РИА Новости, что информация о том, что она якобы уйдёт на пенсию после президентских... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:54
2023-10-27T18:54
2023-10-27T19:09
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сказала РИА Новости, что информация о том, что она якобы уйдёт на пенсию после президентских выборов и единого дня голосования 2024 года - полная чушь."Чушь полная. Не дождутся", - ответила Памфилова на вопрос о том, действительно ли планировала глава ЦИК РФ уйти на пенсию после региональных выборов в сентябре 2024 года.Ранее в телеграм-канале Brief появилась информация о том, что глава ЦИК Элла Памфилова после мартовских выборов президента РФ в 2024 году и осеннего единого дня голосования может покинуть свой пост и уйти на пенсию.
https://ria.ru/20230929/sanktsii-1899522305.html
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политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова отреагировала на слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года
Памфилова назвала слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года чушью
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сказала РИА Новости, что информация о том, что она якобы уйдёт на пенсию после президентских выборов и единого дня голосования 2024 года - полная чушь.
"Чушь полная. Не дождутся", - ответила Памфилова на вопрос о том, действительно ли планировала глава ЦИК РФ уйти на пенсию после региональных выборов в сентябре 2024 года.
Ранее в телеграм-канале Brief появилась информация о том, что глава ЦИК Элла Памфилова после мартовских выборов президента РФ в 2024 году и осеннего единого дня голосования может покинуть свой пост и уйти на пенсию.
Памфилова назвала санкции Британии против ЦИК "англичанкиными гадостями"