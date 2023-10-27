https://ria.ru/20231027/palestina-1905615101.html

Лукашенко назвал создание государства Палестина единственным выходом

Лукашенко назвал создание государства Палестина единственным выходом - РИА Новости, 27.10.2023

Лукашенко назвал создание государства Палестина единственным выходом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выходом из ближневосточного конфликта может стать создание Палестинского государства. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:14

2023-10-27T13:14

2023-10-27T13:27

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

белоруссия

израиль

александр лукашенко

антониу гутерреш

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496485_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_7bf1a466cf5eee36ec6f02ccf91689c8.jpg

МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выходом из ближневосточного конфликта может стать создание Палестинского государства."Выход один - надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение. Чего тут нападать на этого бедного Гутерреша - "не то ляпнул"? Он правильно сказал. В жутких условиях живут люди. Им надо создать государство. Сказать: не автономия палестинская - вот ваше государство, а вот еврейское государство. Сесть и договориться раз и навсегда", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.По его словам, если палестинцы будут жить в своем государстве, тогда им можно будет предъявлять претензии. "Чего ж людей под землю загнали и требуем от них, чтобы они кричали: "Ура, ура, вы, израильтяне, молодцы, правы"?" - отметил Лукашенко.Он подчеркнул, что ни израильскому, ни палестинскому народам не нужны конфликт и война. "Они хотят спокойно жить, растить детей", - сказал президент. Глава государства также подчеркнул невозможность силового решения вопроса. "А население там (в Палестине – ред.) вы видите: никакие ковровые бомбежки не помогут. Это будет эскалация и втягивание новых стран в этот конфликт", - подчеркнул Лукашенко.Генсек ООН Антониу Гутерреш во вторник осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что эти атаки "произошли не в вакууме, палестинский народ на протяжении 56 лет подвергается удушающей оккупации". В Израиле его слова расценили как оправдание действий ХАМАС и подвергли жесткой критике. Постпред Израиля Гилад Эрдан призвал Гутерреша уйти в отставку. Позже Гутерреш заявил, что шокирован неправильным толкованием его заявлений - "будто они оправдывали террористические акты ХАМАС".

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

палестина

белоруссия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, белоруссия, израиль, александр лукашенко, антониу гутерреш, оон