Лукашенко назвал создание государства Палестина единственным выходом
Лукашенко призвал создавать государство Палестина для выхода из конфликта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выходом из ближневосточного конфликта может стать создание Палестинского государства.
"Выход один - надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение. Чего тут нападать на этого бедного Гутерреша - "не то ляпнул"? Он правильно сказал. В жутких условиях живут люди. Им надо создать государство. Сказать: не автономия палестинская - вот ваше государство, а вот еврейское государство. Сесть и договориться раз и навсегда", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
По его словам, если палестинцы будут жить в своем государстве, тогда им можно будет предъявлять претензии. "Чего ж людей под землю загнали и требуем от них, чтобы они кричали: "Ура, ура, вы, израильтяне, молодцы, правы"?" - отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что ни израильскому, ни палестинскому народам не нужны конфликт и война. "Они хотят спокойно жить, растить детей", - сказал президент. Глава государства также подчеркнул невозможность силового решения вопроса. "А население там (в Палестине – ред.) вы видите: никакие ковровые бомбежки не помогут. Это будет эскалация и втягивание новых стран в этот конфликт", - подчеркнул Лукашенко.
Генсек ООН Антониу Гутерреш во вторник осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что эти атаки "произошли не в вакууме, палестинский народ на протяжении 56 лет подвергается удушающей оккупации". В Израиле его слова расценили как оправдание действий ХАМАС и подвергли жесткой критике. Постпред Израиля Гилад Эрдан призвал Гутерреша уйти в отставку. Позже Гутерреш заявил, что шокирован неправильным толкованием его заявлений - "будто они оправдывали террористические акты ХАМАС".