Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал создание государства Палестина единственным выходом - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 27.10.2023 (обновлено: 13:27 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/palestina-1905615101.html
Лукашенко назвал создание государства Палестина единственным выходом
Лукашенко назвал создание государства Палестина единственным выходом - РИА Новости, 27.10.2023
Лукашенко назвал создание государства Палестина единственным выходом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выходом из ближневосточного конфликта может стать создание Палестинского государства. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:14
2023-10-27T13:27
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
белоруссия
израиль
александр лукашенко
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496485_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_7bf1a466cf5eee36ec6f02ccf91689c8.jpg
МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выходом из ближневосточного конфликта может стать создание Палестинского государства."Выход один - надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение. Чего тут нападать на этого бедного Гутерреша - "не то ляпнул"? Он правильно сказал. В жутких условиях живут люди. Им надо создать государство. Сказать: не автономия палестинская - вот ваше государство, а вот еврейское государство. Сесть и договориться раз и навсегда", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.По его словам, если палестинцы будут жить в своем государстве, тогда им можно будет предъявлять претензии. "Чего ж людей под землю загнали и требуем от них, чтобы они кричали: "Ура, ура, вы, израильтяне, молодцы, правы"?" - отметил Лукашенко.Он подчеркнул, что ни израильскому, ни палестинскому народам не нужны конфликт и война. "Они хотят спокойно жить, растить детей", - сказал президент. Глава государства также подчеркнул невозможность силового решения вопроса. "А население там (в Палестине – ред.) вы видите: никакие ковровые бомбежки не помогут. Это будет эскалация и втягивание новых стран в этот конфликт", - подчеркнул Лукашенко.Генсек ООН Антониу Гутерреш во вторник осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что эти атаки "произошли не в вакууме, палестинский народ на протяжении 56 лет подвергается удушающей оккупации". В Израиле его слова расценили как оправдание действий ХАМАС и подвергли жесткой критике. Постпред Израиля Гилад Эрдан призвал Гутерреша уйти в отставку. Позже Гутерреш заявил, что шокирован неправильным толкованием его заявлений - "будто они оправдывали террористические акты ХАМАС".
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
палестина
белоруссия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496485_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_afaff34d9a4066c92d1fa0cdf2174f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, белоруссия, израиль, александр лукашенко, антониу гутерреш, оон
Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Белоруссия, Израиль, Александр Лукашенко, Антониу Гутерреш, ООН
Лукашенко назвал создание государства Палестина единственным выходом

Лукашенко призвал создавать государство Палестина для выхода из конфликта

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выходом из ближневосточного конфликта может стать создание Палестинского государства.
"Выход один - надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение. Чего тут нападать на этого бедного Гутерреша - "не то ляпнул"? Он правильно сказал. В жутких условиях живут люди. Им надо создать государство. Сказать: не автономия палестинская - вот ваше государство, а вот еврейское государство. Сесть и договориться раз и навсегда", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
По его словам, если палестинцы будут жить в своем государстве, тогда им можно будет предъявлять претензии. "Чего ж людей под землю загнали и требуем от них, чтобы они кричали: "Ура, ура, вы, израильтяне, молодцы, правы"?" - отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что ни израильскому, ни палестинскому народам не нужны конфликт и война. "Они хотят спокойно жить, растить детей", - сказал президент. Глава государства также подчеркнул невозможность силового решения вопроса. "А население там (в Палестине – ред.) вы видите: никакие ковровые бомбежки не помогут. Это будет эскалация и втягивание новых стран в этот конфликт", - подчеркнул Лукашенко.
Генсек ООН Антониу Гутерреш во вторник осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что эти атаки "произошли не в вакууме, палестинский народ на протяжении 56 лет подвергается удушающей оккупации". В Израиле его слова расценили как оправдание действий ХАМАС и подвергли жесткой критике. Постпред Израиля Гилад Эрдан призвал Гутерреша уйти в отставку. Позже Гутерреш заявил, что шокирован неправильным толкованием его заявлений - "будто они оправдывали террористические акты ХАМАС".
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
Вчера, 08:00
 
ПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреБелоруссияИзраильАлександр ЛукашенкоАнтониу ГутеррешООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала