https://ria.ru/20231027/otvet-1905738724.html

Белый дом: Байден ответит Ирану на возможные атаки против ВС США

Белый дом: Байден ответит Ирану на возможные атаки против ВС США - РИА Новости, 27.10.2023

Белый дом: Байден ответит Ирану на возможные атаки против ВС США

Президент США Джо Байден без сомнения ответит Ирану на возможные атаки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке, и эта реакция будет носить... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T21:37

2023-10-27T21:37

2023-10-27T21:38

в мире

сша

иран

ближний восток

джо байден

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джон кирби

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден без сомнения ответит Ирану на возможные атаки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке, и эта реакция будет носить оборонительный характер, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Президент предельно четко обозначил, что намерен действовать для защиты американского военного персонала на земле… Мы не будем сомневаться в возможности действий ради самообороны", - сообщил он журналистам, говоря об ответной реакции США на возможные атаки со стороны Ирана.Кирби также добавил, что Вашингтон оценивает последствия ударов по враждебным целям в Сирии и без колебаний готов нанести новые.

https://ria.ru/20231027/siriya-1905738736.html

сша

иран

ближний восток

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в мире, сша, иран, ближний восток, джо байден, вооруженные силы сша, джон кирби