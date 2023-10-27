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Белый дом: Байден ответит Ирану на возможные атаки против ВС США
Белый дом: Байден ответит Ирану на возможные атаки против ВС США - РИА Новости, 27.10.2023
Белый дом: Байден ответит Ирану на возможные атаки против ВС США
Президент США Джо Байден без сомнения ответит Ирану на возможные атаки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке, и эта реакция будет носить... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T21:37
2023-10-27T21:37
2023-10-27T21:38
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден без сомнения ответит Ирану на возможные атаки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке, и эта реакция будет носить оборонительный характер, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Президент предельно четко обозначил, что намерен действовать для защиты американского военного персонала на земле… Мы не будем сомневаться в возможности действий ради самообороны", - сообщил он журналистам, говоря об ответной реакции США на возможные атаки со стороны Ирана.Кирби также добавил, что Вашингтон оценивает последствия ударов по враждебным целям в Сирии и без колебаний готов нанести новые.
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в мире, сша, иран, ближний восток, джо байден, вооруженные силы сша, джон кирби
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Джо Байден, Вооруженные силы США, Джон Кирби
Белый дом: Байден ответит Ирану на возможные атаки против ВС США
Белый дом: Байден ответит Ирану на возможные атаки против военных США