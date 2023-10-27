https://ria.ru/20231027/oskvernenie-1905657255.html

В Саратове будут судить девушку, плюнувшую в Вечный огонь

В Саратове будут судить девушку, плюнувшую в Вечный огонь - РИА Новости, 27.10.2023

В Саратове будут судить девушку, плюнувшую в Вечный огонь

Девушка, снявшая видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре Саратова, предстанет перед судом по обвинению в осквернении места захоронения... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:11

2023-10-27T15:11

2023-10-27T15:11

происшествия

саратов

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg

САРАТОВ, 27 окт - РИА Новости. Девушка, снявшая видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре Саратова, предстанет перед судом по обвинению в осквернении места захоронения братской могилы, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее следствие отмечало, что вечером 17 марта девушка в состоянии алкогольного опьянения находилась у Вечного огня памятника борцам социалистической революции 1917 года в саду имени Радищева, где сняла свои противоправные действия на камеру мобильного телефона и разместила видео в соцсети. Следователи возбудили дело, но решение отменил прокурор, после чего глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить дело и расследовать его. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней девушки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ "Осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений"... Следственным органом собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого ей деяния, в связи с этим уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи предусматривают до одного года исправительных работ. Следствие установило, что 17 марта подвыпившая обвиняемая, пренебрегая нравственными нормами, осквернила братскую могилу на Театральной площади в Саратове. Ранее в паблике в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором девушка нецензурно выражалась, дважды плюнула в Вечный огонь и предлагала подруге прыгнуть через него, та отказалась, но стала танцевать возле монумента. Как сообщили РИА Новости в областном главке МВД, полиция установила обеих участниц видео, девушку привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и по решению суда поместили под административный арест на пять суток, с ее подругой провели профилактическую беседу.

https://ria.ru/20231014/memorial-1902769554.html

https://ria.ru/20231006/pamyatnik-1901042385.html

саратов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)