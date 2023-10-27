В Саратове будут судить девушку, плюнувшую в Вечный огонь
Плюнувшую в Вечный огонь саратовчанку будут судить за осквернение захоронения
Зал суда. Архивное фото
САРАТОВ, 27 окт - РИА Новости. Девушка, снявшая видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре Саратова, предстанет перед судом по обвинению в осквернении места захоронения братской могилы, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее следствие отмечало, что вечером 17 марта девушка в состоянии алкогольного опьянения находилась у Вечного огня памятника борцам социалистической революции 1917 года в саду имени Радищева, где сняла свои противоправные действия на камеру мобильного телефона и разместила видео в соцсети. Следователи возбудили дело, но решение отменил прокурор, после чего глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить дело и расследовать его.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней девушки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ "Осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений"... Следственным органом собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого ей деяния, в связи с этим уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи предусматривают до одного года исправительных работ.
Следствие установило, что 17 марта подвыпившая обвиняемая, пренебрегая нравственными нормами, осквернила братскую могилу на Театральной площади в Саратове.
Ранее в паблике в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором девушка нецензурно выражалась, дважды плюнула в Вечный огонь и предлагала подруге прыгнуть через него, та отказалась, но стала танцевать возле монумента. Как сообщили РИА Новости в областном главке МВД, полиция установила обеих участниц видео, девушку привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и по решению суда поместили под административный арест на пять суток, с ее подругой провели профилактическую беседу.