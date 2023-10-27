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В Саратове будут судить девушку, плюнувшую в Вечный огонь - РИА Новости, 27.10.2023
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15:11 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/oskvernenie-1905657255.html
В Саратове будут судить девушку, плюнувшую в Вечный огонь
В Саратове будут судить девушку, плюнувшую в Вечный огонь - РИА Новости, 27.10.2023
В Саратове будут судить девушку, плюнувшую в Вечный огонь
Девушка, снявшая видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре Саратова, предстанет перед судом по обвинению в осквернении места захоронения... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:11
2023-10-27T15:11
происшествия
саратов
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 27 окт - РИА Новости. Девушка, снявшая видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре Саратова, предстанет перед судом по обвинению в осквернении места захоронения братской могилы, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее следствие отмечало, что вечером 17 марта девушка в состоянии алкогольного опьянения находилась у Вечного огня памятника борцам социалистической революции 1917 года в саду имени Радищева, где сняла свои противоправные действия на камеру мобильного телефона и разместила видео в соцсети. Следователи возбудили дело, но решение отменил прокурор, после чего глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить дело и расследовать его. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней девушки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ "Осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений"... Следственным органом собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого ей деяния, в связи с этим уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи предусматривают до одного года исправительных работ. Следствие установило, что 17 марта подвыпившая обвиняемая, пренебрегая нравственными нормами, осквернила братскую могилу на Театральной площади в Саратове. Ранее в паблике в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором девушка нецензурно выражалась, дважды плюнула в Вечный огонь и предлагала подруге прыгнуть через него, та отказалась, но стала танцевать возле монумента. Как сообщили РИА Новости в областном главке МВД, полиция установила обеих участниц видео, девушку привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и по решению суда поместили под административный арест на пять суток, с ее подругой провели профилактическую беседу.
https://ria.ru/20231014/memorial-1902769554.html
https://ria.ru/20231006/pamyatnik-1901042385.html
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происшествия, саратов, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове будут судить девушку, плюнувшую в Вечный огонь

Плюнувшую в Вечный огонь саратовчанку будут судить за осквернение захоронения

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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САРАТОВ, 27 окт - РИА Новости. Девушка, снявшая видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре Саратова, предстанет перед судом по обвинению в осквернении места захоронения братской могилы, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее следствие отмечало, что вечером 17 марта девушка в состоянии алкогольного опьянения находилась у Вечного огня памятника борцам социалистической революции 1917 года в саду имени Радищева, где сняла свои противоправные действия на камеру мобильного телефона и разместила видео в соцсети. Следователи возбудили дело, но решение отменил прокурор, после чего глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить дело и расследовать его.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней девушки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ "Осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений"... Следственным органом собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого ей деяния, в связи с этим уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи предусматривают до одного года исправительных работ.
Следствие установило, что 17 марта подвыпившая обвиняемая, пренебрегая нравственными нормами, осквернила братскую могилу на Театральной площади в Саратове.
Ранее в паблике в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором девушка нецензурно выражалась, дважды плюнула в Вечный огонь и предлагала подруге прыгнуть через него, та отказалась, но стала танцевать возле монумента. Как сообщили РИА Новости в областном главке МВД, полиция установила обеих участниц видео, девушку привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и по решению суда поместили под административный арест на пять суток, с ее подругой провели профилактическую беседу.
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ПроисшествияСаратовРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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