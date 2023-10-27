https://ria.ru/20231027/oruzhie-1905637113.html

Путин призвал пресекать незаконное попадание оружия в Россию

Путин призвал пресекать незаконное попадание оружия в Россию - РИА Новости, 27.10.2023

Путин призвал пресекать незаконное попадание оружия в Россию

Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ продумать дополнительные меры для укрепления нормативно-правовой базы, чтобы пресечь... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:04

2023-10-27T14:04

2023-10-27T14:15

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ продумать дополнительные меры для укрепления нормативно-правовой базы, чтобы пресечь незаконное попадание оружия в Россию.Президент в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсудил вопросы оборота оружия на территории РФ."Нужно посмотреть все эти каналы, посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля, посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы. В общем здесь большой комплекс вопросов", - заявил Путин.Он отметил, что на совещании по этому вопросу будут докладывать руководитель Росгвардии Виктор Золотов и глава МВД Владимир Колокольцев."Я попрошу коллег доложить поподробнее. Ну и всех остальных прошу включиться в обсуждение проекта решения нашего сегодняшнего оперативного совещания", - обратился президент к участникам встречи.

https://ria.ru/20231026/konkurntsiya-1905515178.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, политика