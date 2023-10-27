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Путин призвал пресекать незаконное попадание оружия в Россию - РИА Новости, 27.10.2023
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14:04 27.10.2023 (обновлено: 14:15 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/oruzhie-1905637113.html
Путин призвал пресекать незаконное попадание оружия в Россию
Путин призвал пресекать незаконное попадание оружия в Россию - РИА Новости, 27.10.2023
Путин призвал пресекать незаконное попадание оружия в Россию
Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ продумать дополнительные меры для укрепления нормативно-правовой базы, чтобы пресечь... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:04
2023-10-27T14:15
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ продумать дополнительные меры для укрепления нормативно-правовой базы, чтобы пресечь незаконное попадание оружия в Россию.Президент в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсудил вопросы оборота оружия на территории РФ."Нужно посмотреть все эти каналы, посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля, посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы. В общем здесь большой комплекс вопросов", - заявил Путин.Он отметил, что на совещании по этому вопросу будут докладывать руководитель Росгвардии Виктор Золотов и глава МВД Владимир Колокольцев."Я попрошу коллег доложить поподробнее. Ну и всех остальных прошу включиться в обсуждение проекта решения нашего сегодняшнего оперативного совещания", - обратился президент к участникам встречи.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин призвал пресекать незаконное попадание оружия в Россию

Путин призвал принять меры, чтобы пресечь незаконное попадание оружия в Россию

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ продумать дополнительные меры для укрепления нормативно-правовой базы, чтобы пресечь незаконное попадание оружия в Россию.
Президент в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсудил вопросы оборота оружия на территории РФ.
«
"Нужно посмотреть все эти каналы, посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля, посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы. В общем здесь большой комплекс вопросов", - заявил Путин.
Он отметил, что на совещании по этому вопросу будут докладывать руководитель Росгвардии Виктор Золотов и глава МВД Владимир Колокольцев.
"Я попрошу коллег доложить поподробнее. Ну и всех остальных прошу включиться в обсуждение проекта решения нашего сегодняшнего оперативного совещания", - обратился президент к участникам встречи.
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