https://ria.ru/20231027/oruzhie-1905635932.html

Путин на Совбезе поднял вопрос оборота оружия в России

Путин на Совбезе поднял вопрос оборота оружия в России - РИА Новости, 27.10.2023

Путин на Совбезе поднял вопрос оборота оружия в России

Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить вопрос оборота оружия в России, в том числе подумать, как оно попадает... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:02

2023-10-27T14:02

2023-10-27T14:13

россия

украина

владимир путин

безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить вопрос оборота оружия в России, в том числе подумать, как оно попадает незаконным образом в страну, в том числе из Украины."У нас сегодня вопрос, касающийся оборота оружия на территории Российской Федерации. Этот вопрос всегда важен – сейчас не буду вдаваться в детали и подробности, – но сегодня особенно, имея в виду те условия, в которых мы живём, в которых страна живёт. Нужно подумать о том, как попадают на территорию Российской Федерации оружие, боеприпасы незаконным образом, кстати говоря, в том числе и с территории Украины – не в войска наши, но на территорию России всё-таки такое оружие с территории Украины попадает", - сказал Путин, открывая совещание в пятницу.Он предложил членам Совета безопасности РФ продумать дополнительные меры для укрепления нормативно-правовой базы, чтобы пресечь незаконное попадание оружия в Россию. "Нужно посмотреть все эти каналы, посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля, посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы. В общем здесь большой комплекс вопросов", - заявил Путин.Он отметил, что на совещании по этому вопросу будут докладывать руководитель Росгвардии Виктор Золотов и глава МВД Владимир Колокольцев. "Я попрошу коллег доложить поподробнее. Ну и всех остальных прошу включиться в обсуждение проекта решения нашего сегодняшнего оперативного совещания", - обратился президент к участникам встречи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, владимир путин, безопасность, совет безопасности рф