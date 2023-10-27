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Путин на Совбезе поднял вопрос оборота оружия в России - РИА Новости, 27.10.2023
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14:02 27.10.2023 (обновлено: 14:13 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/oruzhie-1905635932.html
Путин на Совбезе поднял вопрос оборота оружия в России
Путин на Совбезе поднял вопрос оборота оружия в России - РИА Новости, 27.10.2023
Путин на Совбезе поднял вопрос оборота оружия в России
Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить вопрос оборота оружия в России, в том числе подумать, как оно попадает... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:02
2023-10-27T14:13
россия
украина
владимир путин
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить вопрос оборота оружия в России, в том числе подумать, как оно попадает незаконным образом в страну, в том числе из Украины."У нас сегодня вопрос, касающийся оборота оружия на территории Российской Федерации. Этот вопрос всегда важен – сейчас не буду вдаваться в детали и подробности, – но сегодня особенно, имея в виду те условия, в которых мы живём, в которых страна живёт. Нужно подумать о том, как попадают на территорию Российской Федерации оружие, боеприпасы незаконным образом, кстати говоря, в том числе и с территории Украины – не в войска наши, но на территорию России всё-таки такое оружие с территории Украины попадает", - сказал Путин, открывая совещание в пятницу.Он предложил членам Совета безопасности РФ продумать дополнительные меры для укрепления нормативно-правовой базы, чтобы пресечь незаконное попадание оружия в Россию. "Нужно посмотреть все эти каналы, посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля, посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы. В общем здесь большой комплекс вопросов", - заявил Путин.Он отметил, что на совещании по этому вопросу будут докладывать руководитель Росгвардии Виктор Золотов и глава МВД Владимир Колокольцев. "Я попрошу коллег доложить поподробнее. Ну и всех остальных прошу включиться в обсуждение проекта решения нашего сегодняшнего оперативного совещания", - обратился президент к участникам встречи.
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россия, украина, владимир путин, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Украина, Владимир Путин, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Путин на Совбезе поднял вопрос оборота оружия в России

Путин поручил Совбезу принять меры против незаконного попадания оружия в Россию

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить вопрос оборота оружия в России, в том числе подумать, как оно попадает незаконным образом в страну, в том числе из Украины.
"У нас сегодня вопрос, касающийся оборота оружия на территории Российской Федерации. Этот вопрос всегда важен – сейчас не буду вдаваться в детали и подробности, – но сегодня особенно, имея в виду те условия, в которых мы живём, в которых страна живёт. Нужно подумать о том, как попадают на территорию Российской Федерации оружие, боеприпасы незаконным образом, кстати говоря, в том числе и с территории Украины – не в войска наши, но на территорию России всё-таки такое оружие с территории Украины попадает", - сказал Путин, открывая совещание в пятницу.
Он предложил членам Совета безопасности РФ продумать дополнительные меры для укрепления нормативно-правовой базы, чтобы пресечь незаконное попадание оружия в Россию. "Нужно посмотреть все эти каналы, посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля, посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы. В общем здесь большой комплекс вопросов", - заявил Путин.
Он отметил, что на совещании по этому вопросу будут докладывать руководитель Росгвардии Виктор Золотов и глава МВД Владимир Колокольцев. "Я попрошу коллег доложить поподробнее. Ну и всех остальных прошу включиться в обсуждение проекта решения нашего сегодняшнего оперативного совещания", - обратился президент к участникам встречи.
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