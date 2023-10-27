https://ria.ru/20231027/orenburzhe-1905636854.html

Оренбуржье вошло в число регионов с высоким уровнем инвестпривлекательности

Оренбуржье вошло в число регионов с высоким уровнем инвестпривлекательности - РИА Новости, 27.10.2023

Оренбуржье вошло в число регионов с высоким уровнем инвестпривлекательности

Специалисты агентства "Эксперт РА" в рейтинге распределения инвестиционной привлекательности субъектов России внесли Оренбуржье в число регионов с высоким... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:03

2023-10-27T14:03

2023-10-27T14:03

оренбургская область

россия

денис паслер

эксперт ра

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Специалисты агентства "Эксперт РА" в рейтинге распределения инвестиционной привлекательности субъектов России внесли Оренбуржье в число регионов с высоким показателем (А-3), сообщил губернатор области Денис Паслер в своем телеграм-канале. "Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание благоприятных условий для ведения бизнеса и перспективных капиталовложений, открытие новых рабочих мест, рост доходов и качества жизни оренбуржцев остаются главными региональными задачами", – подчеркнул глава региона. Он добавил, что самым мощным драйвером роста инвестиционной активности является сейчас особая экономическая зона "Оренбуржье". По словам Паслера, эта ОЭЗ динамично развивается. Общий объем инвестиций резидентов ожидается на уровне не менее 38 миллиардов рублей. Ожидается, что за четыре года будет создано более 11 тысяч рабочих мест. "Серьезные инвестиционные вложения сейчас отмечаются и в традиционных секторах экономики: на крупнейших предприятиях промышленности, в переработке и добыче полезных ископаемых, в сельском хозяйстве. Например, масштабную инвестиционную программу реализует "Уральская Сталь", - пишет Паслер. Он отметил, что металлурги подписали контракт с ведущим мировым производителем на поставку промышленного оборудования для колесопрокатного производства. Введена в эксплуатацию новая доменная печь, что увеличило количество выпускаемого чугуна. В ближайших планах комбината – модернизация электросталеплавильного цеха, которая позволит увеличить выпуск стали, строительство прокатного цеха по производству бесшовных труб. Вложения составят около 100 миллиардов рублей. "Инвестиции в основной капитал – это не только повышение прибыли компаний, но и рост благосостояния работников, увеличение налоговых поступлений, создание рабочих мест и запуск новых социальных проектов. Мы смотрим на перспективы роста инвестиций с осторожным оптимизмом. Позитивные тренды в регионе очевидны, но зависимы от внешних факторов, объективных глобальных и макроэкономических условий", - отметил губернатор. При этом эксперты рейтингового агентства "Эксперт РА" отметили, что в связи с нестабильной экономической обстановкой и санкционным давлением лишь часть регионов, в том числе Оренбуржье, смогли сохранить или улучшить свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности по итогам 2022 года. Этому способствовали меры поддержки экономики, причем, в большой степени региональные антикризисные инструменты. "Оренбургская область по сравнению с 2021 годом сохранила позицию в группе А-3 – среди регионов с высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Экспертная оценка подтверждает правильность выбранной нами стратегии социально-экономического развития региона, которая оправдала себя даже в сложных, нередко – непредсказуемых условиях", - резюмировал Паслер.

https://ria.ru/20231026/orenburzhe-1905360714.html

https://ria.ru/20231024/zhile-1904969448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, денис паслер, эксперт ра