https://ria.ru/20231027/orban-1905587738.html
Премьер Венгрии призвал сменить нынешнее руководство ЕС
Премьер Венгрии призвал сменить нынешнее руководство ЕС - РИА Новости, 27.10.2023
Премьер Венгрии призвал сменить нынешнее руководство ЕС
Нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:47
2023-10-27T11:47
2023-10-27T12:00
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БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости. Нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине."Может, в мирное время, когда вода не волнуется, ветер не дует и можно плавать на лодке, они хорошие руководители. Но сейчас, во время бури, огромных волн, когда встречаются и пиратские корабли, с этим руководством мы процветать не сможем, это точно. В Брюсселе необходимы перемены", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.Он отметил, что на выборах в Европарламент в июне 2024 года "в любом случае надо добиться перемен" и найти "таких руководителей, которые и в трудные времена могли бы согласовывать работу премьер-министров".
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в мире, венгрия, евросоюз, виктор орбан
В мире, Венгрия, Евросоюз, Виктор Орбан
Премьер Венгрии призвал сменить нынешнее руководство ЕС
Орбан: руководство ЕС не справляется с кризисом, его надо сменить