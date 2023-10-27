https://ria.ru/20231027/orban-1905587738.html

Премьер Венгрии призвал сменить нынешнее руководство ЕС

Премьер Венгрии призвал сменить нынешнее руководство ЕС - РИА Новости, 27.10.2023

Премьер Венгрии призвал сменить нынешнее руководство ЕС

Нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:47

2023-10-27T11:47

2023-10-27T12:00

в мире

венгрия

евросоюз

виктор орбан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_8a6c3f667624f1a48127b2429156ce1a.jpg

БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости. Нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине."Может, в мирное время, когда вода не волнуется, ветер не дует и можно плавать на лодке, они хорошие руководители. Но сейчас, во время бури, огромных волн, когда встречаются и пиратские корабли, с этим руководством мы процветать не сможем, это точно. В Брюсселе необходимы перемены", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.Он отметил, что на выборах в Европарламент в июне 2024 года "в любом случае надо добиться перемен" и найти "таких руководителей, которые и в трудные времена могли бы согласовывать работу премьер-министров".

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905536017.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, евросоюз, виктор орбан