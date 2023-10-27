https://ria.ru/20231027/orban-1905571681.html
Орбан предложит провести в Венгрии нацконсультацию об Украине
Орбан предложит провести в Венгрии нацконсультацию об Украине - РИА Новости, 27.10.2023
Орбан предложит провести в Венгрии нацконсультацию об Украине
Премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что предложит провести в стране национальную консультацию по "серьезным темам": Украине, миграции,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:48
2023-10-27T10:48
2023-10-27T11:42
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венгрия
украина
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БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что предложит провести в стране национальную консультацию по "серьезным темам": Украине, миграции, экономической политике. "На столе большой пакет очень серьезных открытых вопросов. Я уже говорил об Украине, но есть еще миграция и экономическая политика", - сказал Орбан. По его словам, пришло время "сформировать единство" между мнением граждан Венгрии и позицией. "Я предлагаю, чтобы мы запустили новую национальную консультацию. Это хорошее средство, там мы задаем серьезные вопросы, сейчас их 10-11", - сказал Орбан.В прошлом году Венгрия провела национальные консультации о санкциях. Они продлились с 14 октября по 15 декабря 2022 года, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В ней приняли участие 1,3 миллиона из 10 миллионов жителей страны, 97% высказались против антироссийских санкций. Власти Венгрии направили результаты в Брюссель.
https://ria.ru/20231026/vengriya-1905475766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, виктор орбан
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан
Орбан предложит провести в Венгрии нацконсультацию об Украине
Орбан предложит провести в Венгрии нацконсультацию об Украине и миграции
БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
заявил, что предложит провести в стране национальную консультацию по "серьезным темам": Украине, миграции, экономической политике.
"На столе большой пакет очень серьезных открытых вопросов. Я уже говорил об Украине, но есть еще миграция и экономическая политика", - сказал Орбан
.
По его словам, пришло время "сформировать единство" между мнением граждан Венгрии и позицией.
"Я предлагаю, чтобы мы запустили новую национальную консультацию. Это хорошее средство, там мы задаем серьезные вопросы, сейчас их 10-11", - сказал Орбан.
В прошлом году Венгрия провела национальные консультации о санкциях. Они продлились с 14 октября по 15 декабря 2022 года, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В ней приняли участие 1,3 миллиона из 10 миллионов жителей страны, 97% высказались против антироссийских санкций. Власти Венгрии направили результаты в Брюссель.
Венгрия предложила странам ЕС разработать новую стратегию по Украине