https://ria.ru/20231027/oppozitsiya-1905699087.html

В Молдавии протестующие потребовали прекратить давление на оппозицию

В Молдавии протестующие потребовали прекратить давление на оппозицию - РИА Новости, 27.10.2023

В Молдавии протестующие потребовали прекратить давление на оппозицию

В Молдавии участники акции протеста потребовали от руководства страны прекратить давление на оппозицию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T17:55

2023-10-27T17:55

2023-10-27T19:02

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КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. В Молдавии участники акции протеста потребовали от руководства страны прекратить давление на оппозицию, передает корреспондент РИА Новости.Сегодня сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" вышли на "Марш за честные выборы". Акция прошла в некоторых населенных пунктах республики, включая столицу Кишинев, а также города Бельцы и Оргеев. Участники мероприятия выразили недовольство давлением на оппозицию со стороны правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС/PAS). Накануне правоохранительные органы Молдавии провели обыски в нескольких региональных офисах политсилы "Шанс", обвиняя ее представителей в нарушении закона о финансировании партий. В Кишиневе акция прошла перед зданием Центризбиркома, здесь собрались сотни сторонников партии "Шанс", а также другой оппозиционной силы — партии "Шор", признанной в Молдавии неконституционной. Тем не менее ее лидеры активно поддерживают кандидатов от "Шанса" на должности глав администрации населенных пунктов и мэров городов. "Наша акция носит мирный характер, мы предупреждаем власти, чтобы они не фальсифицировали выборы. Требуем прекратить давление на наших коллег, на оппозицию в целом. Если партия PAS, руководство страны, не справляется с кризисом, пусть уходят в отставку. Так требует народ. Мы боремся за счастливое и мирное будущее, за уверенность в завтрашнем дне, за окончание беспредела во власти, за достойные зарплаты и пенсии!" — сказала депутат парламента Марина Таубер.Политик подчеркнула, что внесенные ранее поправки в избирательное законодательство Молдавии "бросили вызов конституционному принципу суверенитета народа и фундаментальному праву быть избранным". "При этом была серьезно нарушена законодательная процедура, проигнорированы выводы Конституционного суда и последнее мнение Венецианской комиссии, которая жестко раскритиковала введение ограничений на право быть избранным, основанных на субъективных, непрозрачных и непропорциональных критериях", — добавила Таубер.Лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу заявил на митинге, что, несмотря на давление властей, политсила подала документы для регистрации 652 кандидатов на должности глав муниципальных образований и почти десяти тысяч кандидатов в советы различных уровней. Парламент Молдавии в октябре в экстренном порядке внес поправки в кодекс о выборах, которые закрепляют новое ограничение: представители запрещенной партии не смогут избираться, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода для признания их партии неконституционной, если они были исключены из предыдущего выборного голосования из-за нарушения принципа прозрачности финансирования, а также если они виновны в совершении действий, которые привели к их включению в списки международных санкций некоторых международных организаций или государств. Ограничение будет действовать три года со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. Из-за действий властей в стране под запрет попала оппозиционная партия "Шор", а представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20231026/vybory-1905418583.html

https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905578042.html

https://ria.ru/20231027/piket-1905624635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, майя санду, венецианская комиссия, возрождение