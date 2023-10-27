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СМИ: США убеждают Израиль отказаться от полномасштабной операции в Газе - РИА Новости, 27.10.2023
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21:49 27.10.2023 (обновлено: 22:11 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/operatsiya-1905740256.html
СМИ: США убеждают Израиль отказаться от полномасштабной операции в Газе
СМИ: США убеждают Израиль отказаться от полномасштабной операции в Газе - РИА Новости, 27.10.2023
СМИ: США убеждают Израиль отказаться от полномасштабной операции в Газе
Администрация США пытается убедить Израиль отказаться от полномасштабной наземной операции в Газе в пользу более "точечных" ударов с воздуха и рейдов спецназа,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T21:49
2023-10-27T22:11
в мире
сша
израиль
украинский демократический альянс за реформы (удар)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
владимир путин
оон
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Администрация США пытается убедить Израиль отказаться от полномасштабной наземной операции в Газе в пользу более "точечных" ударов с воздуха и рейдов спецназа, сообщает со ссылкой на источники газета Washington Post."Администрация Байдена призывает Израиль воздержаться от полномасштабного наземного вторжения и вместо этого провести "хирургическую" кампанию с применением авиаударов и рейдов спецназа", - сообщил корреспондент издания в соцсети Х со ссылкой на "пять представителей властей США".По его информации, Вашингтон опасается, что наземная операция "подорвет усилия по освобождению заложников, приведет к многочисленным жертвам среди гражданских палестинцев, израильских солдат и расширит войны на Ближнем Востоке".Между тем, пишет сотрудник издания, среди его источников в американской администрации "нет большой уверенности в том, что Израиль откажется от полномасштабного наземного вторжения".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/gaza-1905741233.html
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в мире, сша, израиль, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, владимир путин, оон, хамас
В мире, США, Израиль, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Владимир Путин, ООН, ХАМАС
СМИ: США убеждают Израиль отказаться от полномасштабной операции в Газе

WP: США пытаются убедить Израиль отказаться от полномасштабной операции в Газе

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Администрация США пытается убедить Израиль отказаться от полномасштабной наземной операции в Газе в пользу более "точечных" ударов с воздуха и рейдов спецназа, сообщает со ссылкой на источники газета Washington Post.
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"Администрация Байдена призывает Израиль воздержаться от полномасштабного наземного вторжения и вместо этого провести "хирургическую" кампанию с применением авиаударов и рейдов спецназа", - сообщил корреспондент издания в соцсети Х со ссылкой на "пять представителей властей США".
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Вчера, 21:57
По его информации, Вашингтон опасается, что наземная операция "подорвет усилия по освобождению заложников, приведет к многочисленным жертвам среди гражданских палестинцев, израильских солдат и расширит войны на Ближнем Востоке".
Между тем, пишет сотрудник издания, среди его источников в американской администрации "нет большой уверенности в том, что Израиль откажется от полномасштабного наземного вторжения".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреСШАИзраильУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияВладимир ПутинООНХАМАС
 
 
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