https://ria.ru/20231027/operatsiya-1905534475.html
СМИ: власти Израиля до сих пор не решили вопрос о наземной операции в Газе
СМИ: власти Израиля до сих пор не решили вопрос о наземной операции в Газе - РИА Новости, 27.10.2023
СМИ: власти Израиля до сих пор не решили вопрос о наземной операции в Газе
Политическое и военное руководство Израиля до сих пор не решило, как, когда и нужно ли вообще проводить наземную операцию в секторе Газа, сообщает газета New... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T02:58
2023-10-27T02:58
2023-10-27T02:58
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Политическое и военное руководство Израиля до сих пор не решило, как, когда и нужно ли вообще проводить наземную операцию в секторе Газа, сообщает газета New York Times со ссылкой на семь старших офицеров и трех чиновников. Начальник генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что армия подготовила "высококлассный" план наземного наступления на сектор Газа. "Израильские лидеры, поклявшиеся отомстить ХАМАС за жестокие расправы над мирными жителями, еще не договорились о том, как это сделать, хотя военные могут начать действовать уже в пятницу", - пишет газета. По данным издания, в израильском руководстве ведутся споры о том, проводить ли вторжение в виде одной крупной операции или серии более мелких. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, находятся в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231026/postpred-1905468499.html
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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: власти Израиля до сих пор не решили вопрос о наземной операции в Газе
NYT: в Израиле все еще не решили, нужно ли проводить наземную операцию в Газе
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Политическое и военное руководство Израиля до сих пор не решило, как, когда и нужно ли вообще проводить наземную операцию в секторе Газа, сообщает газета New York Times
со ссылкой на семь старших офицеров и трех чиновников.
Начальник генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что армия подготовила "высококлассный" план наземного наступления на сектор Газа.
Постпред Израиля заявил, что война ведется не с палестинцами, а с ХАМАС
"Израильские лидеры, поклявшиеся отомстить ХАМАС
за жестокие расправы над мирными жителями, еще не договорились о том, как это сделать, хотя военные могут начать действовать уже в пятницу", - пишет газета.
По данным издания, в израильском руководстве ведутся споры о том, проводить ли вторжение в виде одной крупной операции или серии более мелких.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Около десяти тысяч жителей США мобилизовали в армию Израиля, сообщили СМИ
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, находятся в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
В ХАМАС заявили, что удары Израиля не повлияли на силу движения