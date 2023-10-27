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Эксперты отметили интерес россиян к отдыху в Омане

Эксперты отметили интерес россиян к отдыху в Омане - РИА Новости, 27.10.2023

Эксперты отметили интерес россиян к отдыху в Омане

Принимающие компании в Омане отмечают значительное увеличение турпотока из России в этом году, рост составляет 30-50 процентов к показателям 2022 года, сообщает РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T18:52

2023-10-27T18:52

2023-10-27T18:52

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Принимающие компании в Омане отмечают значительное увеличение турпотока из России в этом году, рост составляет 30-50 процентов к показателям 2022 года, сообщает RTN.По оценкам генерального директора компании OldOman Дмитрия Калистрова, увеличилась и глубина продаж. "Самые дальние заказы приходят на март, есть немного мест на январь и февраль, а вот ноябрь и декабрь загружены полностью", – отметил он.Эксперт добавил, что около 60 процентов турпотока приходится на пляжный отдых с экскурсионными выездами, 40 процентов выбирают путешествие по стране в течение нескольких дней.Генеральный директор компании Muscat Orient Tour Наталья Мартышкина сообщила о росте объемов минимум на 25-30 процентов.В основном, россияне прилетают прямым рейсом оманского перевозчика из Москвы в Маскат, реже используют стыковочные варианты Turkish Airlines или летят через Дубай. Большая часть пассажиров с московского рейса переходит в транзитную зону, отправляясь дальше в Азию, на Мальдивы.Как сказал известный эксперт по Оману, представитель одного из принимающих туроператоров Георгий Леонтьев, количество групп в этом году сократилось, но больше поехало индивидуалов. На отели Jumeirah, Ritz-Carlton, Chedi приходится 80 процентов всех бронирований.Как подчеркнул Дмитрий Калистов, Оман подходит туристам, предпочитающим уединенный отдых: "У нас отличные безлюдные пляжи, небоскребов нет. Богатая природа – горы, пещеры, много зелени. В стране сохранились историческая застройка и памятники архитектуры, которых нет в Дубае или Катаре. Кстати, сами же дубайцы любят отдыхать именно в Омане".У россиян наиболее востребованы сити-туры в Маскат, поездки в оазис Вади Шаб и город Низва, на гору Джебель-Ахдар и в Салалу – третий по величине город Омана.Георгий Леонтьев отметил, что сезон в Омане длится с октября по май, и уже в конце апреля цены в отелях снижаются. "В этот период расценки ниже в полтора-два раза, поэтому покупать выгодно", – уточнил он.Стоимость стыковочного рейса через Абу-Даби может быть в два раза ниже, чем прямого перелета. Минимальный тариф в первом случае составит порядка 55-68 тысяч рублей, на рейсах Oman Air – в районе 100 тысяч.У OldOman экскурсионная поездка обойдется в среднем в 500-600 долларов за машину на день. Полный тур на 4-5 дней по стране будет стоить 4-5 тысячи долларов на человека, включая питание, проживание в люксовых отелях и экскурсионную программу.Как добавила Наталья Мартышкина, средний чек равен 500-600 долларам за номер в сутки в гостинице “пять звезд”.

https://ria.ru/20231027/vostok-1905345418.html

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новости - туризм, коммерческая недвижимость, оман, маскат (город), дубай, turkish airlines, куда можно лететь, отдых на море