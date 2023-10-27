https://ria.ru/20231027/obvinyaemyy-1905696563.html

В Подольске арестовали обвиняемого в надругательстве над школьницей

В Подольске арестовали обвиняемого в надругательстве над школьницей - РИА Новости, 27.10.2023

В Подольске арестовали обвиняемого в надругательстве над школьницей

В Подольске суд арестовал мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над 11-летней школьницей, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T17:39

2023-10-27T17:39

2023-10-27T18:43

происшествия

подольск

ольга врадий

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Подольске суд арестовал мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над 11-летней школьницей, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. "Двадцативосьмилетнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК). По ходатайству следствия судом он арестован на два месяца", — сказала она.Как добавила Врадий, на допросе обвиняемый сообщил, что 23 октября, будучи пьяным, подкараулил девочку и обманом заманил ее в заброшенное здание, где совершил преступление. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что версия о причастности злоумышленника к аналогичным преступлениям пока не подтверждается.Накануне в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что полицейские задержали жителя Раменского городского округа 1995 года рождения, надругавшегося над 11-летней девочкой.

https://ria.ru/20231023/proisshestviya-1904689600.html

https://ria.ru/20231022/sk-1904505594.html

подольск

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происшествия, подольск, ольга врадий