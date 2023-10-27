https://ria.ru/20231027/obvinyaemyy-1905696563.html
В Подольске арестовали обвиняемого в надругательстве над школьницей
В Подольске арестовали обвиняемого в надругательстве над школьницей - РИА Новости, 27.10.2023
В Подольске арестовали обвиняемого в надругательстве над школьницей
В Подольске суд арестовал мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над 11-летней школьницей, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T17:39
2023-10-27T17:39
2023-10-27T18:43
происшествия
подольск
ольга врадий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Подольске суд арестовал мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над 11-летней школьницей, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. "Двадцативосьмилетнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК). По ходатайству следствия судом он арестован на два месяца", — сказала она.Как добавила Врадий, на допросе обвиняемый сообщил, что 23 октября, будучи пьяным, подкараулил девочку и обманом заманил ее в заброшенное здание, где совершил преступление. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что версия о причастности злоумышленника к аналогичным преступлениям пока не подтверждается.Накануне в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что полицейские задержали жителя Раменского городского округа 1995 года рождения, надругавшегося над 11-летней девочкой.
https://ria.ru/20231023/proisshestviya-1904689600.html
https://ria.ru/20231022/sk-1904505594.html
подольск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_114:0:1281:875_1920x0_80_0_0_18fbb02e6526545830153b0c29e6324e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, ольга врадий
Происшествия, Подольск, Ольга Врадий
В Подольске арестовали обвиняемого в надругательстве над школьницей
В Подольске арестовали обвиняемого в изнасиловании 11-летней школьницы
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Подольске суд арестовал мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над 11-летней школьницей, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
«
"Двадцативосьмилетнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК). По ходатайству следствия судом он арестован на два месяца", — сказала она.
В Москве арестовали еще двух подростков, избивавших сверстников в ТЦ
Как добавила Врадий, на допросе обвиняемый сообщил, что 23 октября, будучи пьяным, подкараулил девочку и обманом заманил ее в заброшенное здание, где совершил преступление.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что версия о причастности злоумышленника к аналогичным преступлениям пока не подтверждается.
Накануне в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что полицейские задержали жителя Раменского городского округа 1995 года рождения, надругавшегося над 11-летней девочкой.
В Ингушетии арестовали четырех полицейских за избиение местного жителя