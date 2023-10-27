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В Подольске арестовали обвиняемого в надругательстве над школьницей - РИА Новости, 27.10.2023
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17:39 27.10.2023 (обновлено: 18:43 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/obvinyaemyy-1905696563.html
В Подольске арестовали обвиняемого в надругательстве над школьницей
В Подольске арестовали обвиняемого в надругательстве над школьницей - РИА Новости, 27.10.2023
В Подольске арестовали обвиняемого в надругательстве над школьницей
В Подольске суд арестовал мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над 11-летней школьницей, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T17:39
2023-10-27T18:43
происшествия
подольск
ольга врадий
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Подольске суд арестовал мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над 11-летней школьницей, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. &quot;Двадцативосьмилетнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки (п. &quot;б&quot; ч. 4 ст. 132 УК). По ходатайству следствия судом он арестован на два месяца&quot;, — сказала она.Как добавила Врадий, на допросе обвиняемый сообщил, что 23 октября, будучи пьяным, подкараулил девочку и обманом заманил ее в заброшенное здание, где совершил преступление. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что версия о причастности злоумышленника к аналогичным преступлениям пока не подтверждается.Накануне в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что полицейские задержали жителя Раменского городского округа 1995 года рождения, надругавшегося над 11-летней девочкой.
https://ria.ru/20231023/proisshestviya-1904689600.html
https://ria.ru/20231022/sk-1904505594.html
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происшествия, подольск, ольга врадий
Происшествия, Подольск, Ольга Врадий
В Подольске арестовали обвиняемого в надругательстве над школьницей

В Подольске арестовали обвиняемого в изнасиловании 11-летней школьницы

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Подольске суд арестовал мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над 11-летней школьницей, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
«

"Двадцативосьмилетнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК). По ходатайству следствия судом он арестован на два месяца", — сказала она.

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Как добавила Врадий, на допросе обвиняемый сообщил, что 23 октября, будучи пьяным, подкараулил девочку и обманом заманил ее в заброшенное здание, где совершил преступление.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что версия о причастности злоумышленника к аналогичным преступлениям пока не подтверждается.
Накануне в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что полицейские задержали жителя Раменского городского округа 1995 года рождения, надругавшегося над 11-летней девочкой.
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ПроисшествияПодольскОльга Врадий
 
 
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