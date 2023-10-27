https://ria.ru/20231027/novorozhdennye-1905671946.html

Выплату на новорожденного в МО с начала года получили около 50 тысяч семей

Выплату на новорожденного в МО с начала года получили около 50 тысяч семей - РИА Новости, 27.10.2023

Выплату на новорожденного в МО с начала года получили около 50 тысяч семей

В Московской области с начала года единовременную выплату в 20 тысяч рублей на рождение ребенка получили порядка 50 тысяч семей. Общая сумма выплат составила... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:02

2023-10-27T16:02

2023-10-27T16:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Московской области с начала года единовременную выплату в 20 тысяч рублей на рождение ребенка получили порядка 50 тысяч семей. Общая сумма выплат составила 945 миллионов рублей, сообщил телеканал "360".Как напомнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, при рождении ребенка семья может выбрать получение единовременной выплаты или же подарочный набор. Он включает все необходимое для жизни ребенка в первый год. Данная мера поддержки реализуется в рамках региональной программы "Я родился в Подмосковье" нацпроекта "Демография".Выплату можно получить, подав заявление на региональном портале государственных услуг.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)