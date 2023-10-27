МИД Израиля недоволен визитом делегации ХАМАС в Москву
МИД Израиля призвал Россию выдворить приехавших в Москву представителей ХАМАС
CC0 / Almog / Foreign affairs office buildingЗдание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. МИД Израиля выразил недовольство визитом представителей палестинского движения ХАМАС, обсуждавших в Москве вопросы освобождения заложников и эвакуацию россиян из Газы, соответствующее заявление сделала пресс-служба израильского ведомства.
"Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг", - говорится в заявлении МИД Израиля, кроме того, там содержится призыв к правительству России выдворить представителей ХАМАС.
Визит делегации ХАМАС в Москву
О визите представителей ХАМАС ранее в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как затем сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел, в Москву приехал член политбюро движения Абу Марзук.
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"С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава", — уточнили в ведомстве.
В МИД также отметили, что Россия подтвердила свою неизменную позицию о поддержке реализации решений международного сообщества, включая резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН о создании "суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина контактов с делегацией палестинского движения ХАМАС не запланировано.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило семь тысяч, свыше 18 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.