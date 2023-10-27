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МИД Израиля недоволен визитом делегации ХАМАС в Москву - РИА Новости, 27.10.2023
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01:04 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/nedovolstvo-1905528851.html
МИД Израиля недоволен визитом делегации ХАМАС в Москву
МИД Израиля недоволен визитом делегации ХАМАС в Москву - РИА Новости, 27.10.2023
МИД Израиля недоволен визитом делегации ХАМАС в Москву
МИД Израиля выразил недовольство визитом представителей палестинского движения ХАМАС, обсуждавших в Москве вопросы освобождения заложников и эвакуацию россиян... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T01:04
2023-10-27T01:04
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. МИД Израиля выразил недовольство визитом представителей палестинского движения ХАМАС, обсуждавших в Москве вопросы освобождения заложников и эвакуацию россиян из Газы, соответствующее заявление сделала пресс-служба израильского ведомства."Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг", - говорится в заявлении МИД Израиля, кроме того, там содержится призыв к правительству России выдворить представителей ХАМАС.Визит делегации ХАМАС в МосквуО визите представителей ХАМАС ранее в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как затем сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел, в Москву приехал член политбюро движения Абу Марзук."С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава", — уточнили в ведомстве.В МИД также отметили, что Россия подтвердила свою неизменную позицию о поддержке реализации решений международного сообщества, включая резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН о создании "суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина контактов с делегацией палестинского движения ХАМАС не запланировано.Обострение ситуации на Ближнем ВостокеНовый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило семь тысяч, свыше 18 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
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в мире, израиль, москва, россия, мария захарова, дмитрий песков, владимир путин, хамас, генеральная ассамблея оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Москва, Россия, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ХАМАС, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Израиля недоволен визитом делегации ХАМАС в Москву

МИД Израиля призвал Россию выдворить приехавших в Москву представителей ХАМАС

CC0 / Almog / Foreign affairs office buildingЗдание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
CC0 / Almog / Foreign affairs office building
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. МИД Израиля выразил недовольство визитом представителей палестинского движения ХАМАС, обсуждавших в Москве вопросы освобождения заложников и эвакуацию россиян из Газы, соответствующее заявление сделала пресс-служба израильского ведомства.
"Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг", - говорится в заявлении МИД Израиля, кроме того, там содержится призыв к правительству России выдворить представителей ХАМАС.
Чрезвычайный и полномочный посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль на пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Посол Палестины оценил позицию России по ситуации на Ближнем Востоке
26 октября, 23:31

Визит делегации ХАМАС в Москву

О визите представителей ХАМАС ранее в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как затем сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел, в Москву приехал член политбюро движения Абу Марзук.
«
"С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава", — уточнили в ведомстве.
В МИД также отметили, что Россия подтвердила свою неизменную позицию о поддержке реализации решений международного сообщества, включая резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН о создании "суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина контактов с делегацией палестинского движения ХАМАС не запланировано.
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26 октября, 23:21

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило семь тысяч, свыше 18 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
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В миреИзраильМоскваРоссияМария ЗахароваДмитрий ПесковВладимир ПутинХАМАСГенеральная Ассамблея ООНООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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