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Пьяная ссора москвича и британца закончилась поножовщиной - РИА Новости, 27.10.2023
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23:41 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/napadenie-1905752290.html
Пьяная ссора москвича и британца закончилась поножовщиной
Пьяная ссора москвича и британца закончилась поножовщиной - РИА Новости, 27.10.2023
Пьяная ссора москвича и британца закончилась поножовщиной
Пьяный москвич несколько раз ударил ножом знакомого во время пьяной ссоры, потерпевший госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T23:41
2023-10-27T23:41
происшествия
россия
великобритания
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пьяный москвич несколько раз ударил ножом знакомого во время пьяной ссоры, потерпевший госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 26 октября в квартире на востоке столицы. По его словам, 37-летний москвич распивал алкоголь с малознакомым мужчиной, подданным Великобритании. В какой-то момент между собутыльниками развязался конфликт из-за подозрений иностранца в шпионаже. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказали в ведомстве. По данным следствия, ночью 26 октября фигурант в квартире на Кусковской улице во время распития алкоголя с малознакомым мужчиной "на почве личных неприязненных отношений" ударил его не менее трех раз ножом. "Мужчина доставлен в тяжелом состоянии в столичную больницу, где ему оказывается медицинская помощь", - добавили в ведомстве. В главке подчеркнули, что 37-летний подозреваемый задержан, сейчас его допрашивают следователи.
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происшествия, россия, великобритания, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Великобритания, Следственный комитет России (СК РФ)
Пьяная ссора москвича и британца закончилась поножовщиной

Москвич заподозрил англичанина-собутыльника в шпионаже и напал на него с ножом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пьяный москвич несколько раз ударил ножом знакомого во время пьяной ссоры, потерпевший госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 26 октября в квартире на востоке столицы. По его словам, 37-летний москвич распивал алкоголь с малознакомым мужчиной, подданным Великобритании. В какой-то момент между собутыльниками развязался конфликт из-за подозрений иностранца в шпионаже.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, ночью 26 октября фигурант в квартире на Кусковской улице во время распития алкоголя с малознакомым мужчиной "на почве личных неприязненных отношений" ударил его не менее трех раз ножом.
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«
"Мужчина доставлен в тяжелом состоянии в столичную больницу, где ему оказывается медицинская помощь", - добавили в ведомстве.
В главке подчеркнули, что 37-летний подозреваемый задержан, сейчас его допрашивают следователи.
 
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