https://ria.ru/20231027/napadenie-1905752290.html

Пьяная ссора москвича и британца закончилась поножовщиной

Пьяная ссора москвича и британца закончилась поножовщиной - РИА Новости, 27.10.2023

Пьяная ссора москвича и британца закончилась поножовщиной

Пьяный москвич несколько раз ударил ножом знакомого во время пьяной ссоры, потерпевший госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T23:41

2023-10-27T23:41

2023-10-27T23:41

происшествия

россия

великобритания

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пьяный москвич несколько раз ударил ножом знакомого во время пьяной ссоры, потерпевший госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 26 октября в квартире на востоке столицы. По его словам, 37-летний москвич распивал алкоголь с малознакомым мужчиной, подданным Великобритании. В какой-то момент между собутыльниками развязался конфликт из-за подозрений иностранца в шпионаже. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказали в ведомстве. По данным следствия, ночью 26 октября фигурант в квартире на Кусковской улице во время распития алкоголя с малознакомым мужчиной "на почве личных неприязненных отношений" ударил его не менее трех раз ножом. "Мужчина доставлен в тяжелом состоянии в столичную больницу, где ему оказывается медицинская помощь", - добавили в ведомстве. В главке подчеркнули, что 37-летний подозреваемый задержан, сейчас его допрашивают следователи.

https://ria.ru/20231020/krasnoyarsk-1903999179.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, великобритания, следственный комитет россии (ск рф)