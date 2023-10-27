https://ria.ru/20231027/nagrady-1905643648.html

Матушкин вручил награды благотворителям фонда "Развитие Тамбовщины"

Матушкин вручил награды благотворителям фонда "Развитие Тамбовщины" - РИА Новости, 27.10.2023

Матушкин вручил награды благотворителям фонда "Развитие Тамбовщины"

В Тамбове прошел благотворительный концерт в поддержку СВО "Все для фронта! Все для Победы!", организаторам мероприятия – благотворителям фонда "Развитие... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:23

2023-10-27T14:23

2023-10-27T14:23

тамбовская область

тамбов

россия

максим егоров

игорь матушкин

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Тамбове прошел благотворительный концерт в поддержку СВО "Все для фронта! Все для Победы!", организаторам мероприятия – благотворителям фонда "Развитие Тамбовщины" - вручили награды, сообщает пресс-служба регионального парламента. Фонд был создан год назад по инициативе представителей предпринимательского сообщества региона и при поддержке главы Тамбовской области Максима Егорова. Все это время фонд оказывает помощь кадровым воинским частям Тамбовского гарнизона, принимающим участие в зоне СВО, а также мобилизованным гражданам региона, находящимся в местах формирования и боевого слаживания в других регионах страны. Приняли участие в благотворительном концерте председатель областной думы Евгений Матушкин, руководители города, представители муниципальных округов региона, предпринимательского сообщества, общественных объединений. За год работы фонда неравнодушные граждане перечислили в поддержку СВО более 341 миллиона рублей. На средства фонда закупались квадрокоптеры, ретрансляторы, метеостанции, генераторы, палатки, спальные мешки, спецкостюмы. Выделялись средства на модернизацию медицинских автомобилей, ремонт реанимации военного госпиталя, ремонт бронетехники. На днях из Тамбовской области в зону проведения специальной военной операции переданы восемь военных автомобилей повышенной проходимости. Такую огромную работу фонд проделал благодаря людям, которые не остались в стороне от происходящего и всячески помогали и продолжают помогать стране и участникам СВО. Среди благотворителей - 3,5 тысячи предприятий и 17 тысяч жителей. Евгений Матушкин поблагодарил всех неравнодушных людей, которые внесли вклад в поддержку воинов, защищающих сейчас интересы России. "Не только от себя лично, но и ото всего депутатского корпуса хочу поблагодарить присутствующих в зале, всех тех, кто по велению своей души не остался в стороне от общего благородного дела. Так было и в трудные годы лихолетья начала XVII века, когда Минин и Пожарский вместе с народом отстаивали нашу страну, так было и в годы Великой Отечественной войны, когда тамбовчане собрали значительные средства и передали фронту танковую колонну "Тамбовский колхозник", 15 торпедных катеров, больше сотни эскадрилий самолетов. И сегодня, сохраняя эту традицию взаимопомощи, которой всегда славился наш народ, мы вместе помогаем нашим бойцам, которые отстаивают независимость нашей страны и борются с проявлениями нацизма", - цитирует пресс-служба Матушкина. Он добавил, что собрано больше 330 миллионов рублей в фонд "Развитие Тамбовщины". "Я думаю, что эта сумма будет расти. Мы продолжим оказывать помощь нашим ребятам", - сказал спикер регионального парламента. По поручению главы региона Матушкин вручил благотворителям фонда награды. Благодарственным письмом правительства Тамбовской области за помощь военнослужащим, выполняющим воинский долг в ходе проведения специальной военной операции, были отмечены предприятия и компании региона. Среди награжденных коллективов - ООО "Золотая Нива", Мичуринский локомотиворемонтный завод "МИЛОРЕМ", Токаревская птицефабрика, АО "Экоойл", ООО "ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ", ООО "Беркут-Т", ООО "Рассказовское", ОАО Хоботовское предприятие "Крахмалопродукт", ООО "Панацея". Кроме того, медалью министерства обороны РФ "Участнику специальной военной операции" за большой вклад в дело помощи бойцам и за содействие в решении задач СВО был награжден руководитель группы компаний "Жупиков" Александр Жупиков.

https://ria.ru/20231027/matushkin-1905593795.html

https://ria.ru/20231020/matushkin-1904090229.html

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Артем Смирнов

тамбов, россия, максим егоров, игорь матушкин