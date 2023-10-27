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Набиуллина рассказала о влиянии валютных ограничений на курс рубля - РИА Новости, 27.10.2023
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15:51 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/nabiullina-1905668892.html
Набиуллина рассказала о влиянии валютных ограничений на курс рубля
Набиуллина рассказала о влиянии валютных ограничений на курс рубля - РИА Новости, 27.10.2023
Набиуллина рассказала о влиянии валютных ограничений на курс рубля
Валютные ограничения будут сказываться на курсе рубля только краткосрочно, далее основными факторами будут денежно-кредитная политика и динамика торговли,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:51
2023-10-27T15:51
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Валютные ограничения будут сказываться на курсе рубля только краткосрочно, далее основными факторами будут денежно-кредитная политика и динамика торговли, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. "В целом, по нашему мнению, ограничительные меры могут сработать только на коротком отрезке времени, несколько ускорив влияние фундаментальных факторов. В дальнейшем на курс будут влиять ужесточение денежно-кредитной политики, которая охлаждает совокупный спрос, в том числе спрос на импорт в рублевом выражении. На курс будут также влиять изменения цен и физических объемов экспорта, связанная с ними динамика торгового баланса", - сказала она.
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экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала о влиянии валютных ограничений на курс рубля

Набиуллина: валютные ограничения будут сказываться на курсе рубля краткосрочно

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Валютные ограничения будут сказываться на курсе рубля только краткосрочно, далее основными факторами будут денежно-кредитная политика и динамика торговли, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
"В целом, по нашему мнению, ограничительные меры могут сработать только на коротком отрезке времени, несколько ускорив влияние фундаментальных факторов. В дальнейшем на курс будут влиять ужесточение денежно-кредитной политики, которая охлаждает совокупный спрос, в том числе спрос на импорт в рублевом выражении. На курс будут также влиять изменения цен и физических объемов экспорта, связанная с ними динамика торгового баланса", - сказала она.
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