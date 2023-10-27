https://ria.ru/20231027/nabiullina-1905665906.html

Набиуллина оценила влияние ужесточения монетарной политики на экономику

Набиуллина оценила влияние ужесточения монетарной политики на экономику - РИА Новости, 27.10.2023

Набиуллина оценила влияние ужесточения монетарной политики на экономику

Ужесточение монетарной политики уже отражается на российской экономике, в том числе замедляется кредитование, заявила председатель Центрального банка Эльвира... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:41

2023-10-27T15:41

2023-10-27T15:41

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ужесточение монетарной политики уже отражается на российской экономике, в том числе замедляется кредитование, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. "Ужесточение денежно-кредитной политики уже транслируется в экономику. Мы это видим по росту привлекательности сбережений и некоторому охлаждению кредитования", - сообщила Набиуллина.

https://ria.ru/20231027/nabiullina-1905664872.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия