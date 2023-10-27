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Набиуллина оценила влияние ужесточения монетарной политики на экономику - РИА Новости, 27.10.2023
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15:41 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/nabiullina-1905665906.html
Набиуллина оценила влияние ужесточения монетарной политики на экономику
Набиуллина оценила влияние ужесточения монетарной политики на экономику - РИА Новости, 27.10.2023
Набиуллина оценила влияние ужесточения монетарной политики на экономику
Ужесточение монетарной политики уже отражается на российской экономике, в том числе замедляется кредитование, заявила председатель Центрального банка Эльвира... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:41
2023-10-27T15:41
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ужесточение монетарной политики уже отражается на российской экономике, в том числе замедляется кредитование, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. "Ужесточение денежно-кредитной политики уже транслируется в экономику. Мы это видим по росту привлекательности сбережений и некоторому охлаждению кредитования", - сообщила Набиуллина.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Набиуллина оценила влияние ужесточения монетарной политики на экономику

Набиуллина: ужесточение монетарной политики уже отражается на экономике России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ужесточение монетарной политики уже отражается на российской экономике, в том числе замедляется кредитование, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.
«
"Ужесточение денежно-кредитной политики уже транслируется в экономику. Мы это видим по росту привлекательности сбережений и некоторому охлаждению кредитования", - сообщила Набиуллина.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Набиуллина отметила, что россияне возвращают снятую наличность в банки
Вчера, 15:37
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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