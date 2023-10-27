https://ria.ru/20231027/nabiullina-1905665906.html
Набиуллина оценила влияние ужесточения монетарной политики на экономику
Набиуллина оценила влияние ужесточения монетарной политики на экономику - РИА Новости, 27.10.2023
Набиуллина оценила влияние ужесточения монетарной политики на экономику
Ужесточение монетарной политики уже отражается на российской экономике, в том числе замедляется кредитование, заявила председатель Центрального банка Эльвира... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:41
2023-10-27T15:41
2023-10-27T15:41
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ужесточение монетарной политики уже отражается на российской экономике, в том числе замедляется кредитование, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. "Ужесточение денежно-кредитной политики уже транслируется в экономику. Мы это видим по росту привлекательности сбережений и некоторому охлаждению кредитования", - сообщила Набиуллина.
https://ria.ru/20231027/nabiullina-1905664872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Набиуллина оценила влияние ужесточения монетарной политики на экономику
Набиуллина: ужесточение монетарной политики уже отражается на экономике России