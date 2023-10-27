https://ria.ru/20231027/nabiullina-1905664872.html

Набиуллина отметила, что россияне возвращают снятую наличность в банки

Набиуллина отметила, что россияне возвращают снятую наличность в банки - РИА Новости, 27.10.2023

Набиуллина отметила, что россияне возвращают снятую наличность в банки

Россияне стали возвращать в банки ранее снятую наличность на фоне повышения ставок по вкладам, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:37

2023-10-27T15:37

2023-10-27T15:37

экономика

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россияне стали возвращать в банки ранее снятую наличность на фоне повышения ставок по вкладам, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. "Рост ставок позволяет компенсировать издержки от инфляций, поэтому интерес граждан к депозитам вырос. Помимо перетока средств с текущих счетов на срочные вклады, мы отмечаем возвращение в банки ранее снятых наличных", - сообщила Набиуллина.

https://ria.ru/20231027/tsentrobank-1905663044.html

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экономика, эльвира набиуллина