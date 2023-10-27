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Набиуллина отметила, что россияне возвращают снятую наличность в банки - РИА Новости, 27.10.2023
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15:37 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/nabiullina-1905664872.html
Набиуллина отметила, что россияне возвращают снятую наличность в банки
Набиуллина отметила, что россияне возвращают снятую наличность в банки - РИА Новости, 27.10.2023
Набиуллина отметила, что россияне возвращают снятую наличность в банки
Россияне стали возвращать в банки ранее снятую наличность на фоне повышения ставок по вкладам, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:37
2023-10-27T15:37
экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россияне стали возвращать в банки ранее снятую наличность на фоне повышения ставок по вкладам, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. "Рост ставок позволяет компенсировать издержки от инфляций, поэтому интерес граждан к депозитам вырос. Помимо перетока средств с текущих счетов на срочные вклады, мы отмечаем возвращение в банки ранее снятых наличных", - сообщила Набиуллина.
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экономика, эльвира набиуллина
Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина отметила, что россияне возвращают снятую наличность в банки

ЦБ: россияне стали возвращать в банки снятую наличность из-за повышения ставок

© РИА Новости / Алексей ДружининЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россияне стали возвращать в банки ранее снятую наличность на фоне повышения ставок по вкладам, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.
"Рост ставок позволяет компенсировать издержки от инфляций, поэтому интерес граждан к депозитам вырос. Помимо перетока средств с текущих счетов на срочные вклады, мы отмечаем возвращение в банки ранее снятых наличных", - сообщила Набиуллина.
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ЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
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