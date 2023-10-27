https://ria.ru/20231027/moskva-1906159891.html
Городские службы Москвы продолжают убирать дороги во время снегопада
Городские службы Москвы продолжают убирать дороги во время снегопада - РИА Новости, 30.10.2023
Городские службы Москвы продолжают убирать дороги во время снегопада
В ночь на субботу в Москве ожидается мокрый снег, возможно образование гололедицы, городские службы столицы чистят дворы и проводят механизированное прометание... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-27T15:14
2023-10-27T15:14
2023-10-30T14:04
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В ночь на субботу в Москве ожидается мокрый снег, возможно образование гололедицы, городские службы столицы чистят дворы и проводят механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, с 27 по 28 октября в столице ожидается мокрый снег, возможно образование гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Повсеместно организованы работы по очистке дворовых территорий. По мере выпадения осадков проводится механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении. Отмечается, что под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - добавили в комплексе городского хозяйства.
https://ria.ru/20231026/tekhnika-1905503738.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК)
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В ночь на субботу в Москве ожидается мокрый снег, возможно образование гололедицы, городские службы столицы чистят дворы и проводят механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, с 27 по 28 октября в столице ожидается мокрый снег, возможно образование гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Повсеместно организованы работы по очистке дворовых территорий. По мере выпадения осадков проводится механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.
Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы
Отмечается, что под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК
, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - добавили в комплексе городского хозяйства.