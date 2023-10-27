https://ria.ru/20231027/moskva-1906159891.html

Городские службы Москвы продолжают убирать дороги во время снегопада

Городские службы Москвы продолжают убирать дороги во время снегопада - РИА Новости, 30.10.2023

Городские службы Москвы продолжают убирать дороги во время снегопада

В ночь на субботу в Москве ожидается мокрый снег, возможно образование гололедицы, городские службы столицы чистят дворы и проводят механизированное прометание... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-27T15:14

2023-10-27T15:14

2023-10-30T14:04

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москва

городское хозяйство москвы

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В ночь на субботу в Москве ожидается мокрый снег, возможно образование гололедицы, городские службы столицы чистят дворы и проводят механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, с 27 по 28 октября в столице ожидается мокрый снег, возможно образование гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Повсеместно организованы работы по очистке дворовых территорий. По мере выпадения осадков проводится механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении. Отмечается, что под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - добавили в комплексе городского хозяйства.

https://ria.ru/20231026/tekhnika-1905503738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк)