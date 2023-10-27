https://ria.ru/20231027/moskva-1906159419.html

Горслужбы Москвы ликвидируют последствия снегопада

Горслужбы Москвы ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 30.10.2023

Горслужбы Москвы ликвидируют последствия снегопада

Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, прирост снега за ночь составил до 6 сантиметров, снег продолжится в течение всего дня, сообщается в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-27T11:00

2023-10-27T11:00

2023-10-30T14:02

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москва

городское хозяйство москвы

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, прирост снега за ночь составил до 6 сантиметров, снег продолжится в течение всего дня, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы ликвидируют последствия снегопада. За прошедшую ночь прирост свежевыпавшего снега составил до 6 сантиметров. Наибольшее количество зафиксировано в ЮАО и ТиНАО", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, снег продолжится в течение всего дня. Прирост свежевыпавшего снега может составить еще до 5 сантиметров. "Температура воздуха будет колебаться между отрицательными значениями и нулем, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Ночью и утром провели несколько циклов механизированного прометания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Работы будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении. Сообщается, что повсеместно ведется очистка от снега дворовых территорий. Под особым контролем - очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю. Сегодня возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20231026/meteosluzhba-1904039601.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк)