https://ria.ru/20231027/moskva-1906159419.html
Горслужбы Москвы ликвидируют последствия снегопада
Горслужбы Москвы ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 30.10.2023
Горслужбы Москвы ликвидируют последствия снегопада
Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, прирост снега за ночь составил до 6 сантиметров, снег продолжится в течение всего дня, сообщается в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-27T11:00
2023-10-27T11:00
2023-10-30T14:02
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, прирост снега за ночь составил до 6 сантиметров, снег продолжится в течение всего дня, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы ликвидируют последствия снегопада. За прошедшую ночь прирост свежевыпавшего снега составил до 6 сантиметров. Наибольшее количество зафиксировано в ЮАО и ТиНАО", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, снег продолжится в течение всего дня. Прирост свежевыпавшего снега может составить еще до 5 сантиметров. "Температура воздуха будет колебаться между отрицательными значениями и нулем, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Ночью и утром провели несколько циклов механизированного прометания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Работы будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении. Сообщается, что повсеместно ведется очистка от снега дворовых территорий. Под особым контролем - очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю. Сегодня возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК)
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, прирост снега за ночь составил до 6 сантиметров, снег продолжится в течение всего дня, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия снегопада. За прошедшую ночь прирост свежевыпавшего снега составил до 6 сантиметров. Наибольшее количество зафиксировано в ЮАО и ТиНАО", - говорится в сообщении.
По велению погоды: зачем мегаполису собственная метеослужба
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, снег продолжится в течение всего дня. Прирост свежевыпавшего снега может составить еще до 5 сантиметров.
"Температура воздуха будет колебаться между отрицательными значениями и нулем, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Ночью и утром провели несколько циклов механизированного прометания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Работы будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.
Сообщается, что повсеместно ведется очистка от снега дворовых территорий. Под особым контролем - очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК
, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю. Сегодня возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.