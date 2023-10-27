https://ria.ru/20231027/moskva-1906158913.html

Дороги в Москве скоро начнут прометать и обрабатывать от гололеда

Дороги в Москве скоро начнут прометать и обрабатывать от гололеда - РИА Новости, 30.10.2023

Дороги в Москве скоро начнут прометать и обрабатывать от гололеда

Механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой начнется в Москве ночью, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-27T00:58

2023-10-27T00:58

2023-10-30T14:00

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой начнется в Москве ночью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. 'В столице первый снег. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. В 21.00 провели выборочную противогололедную обработку", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 1.00 приступят к механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будут повторять по мере выпадения осадков. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю. 27 октября возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231026/moskva-1905444273.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы