https://ria.ru/20231027/moskva-1905575601.html
В Москве разработали навесную станцию быстрой зарядки для электротранспорта
В Москве разработали навесную станцию быстрой зарядки для электротранспорта - РИА Новости, 27.10.2023
В Москве разработали навесную станцию быстрой зарядки для электротранспорта
Компания из Москвы, которая производит бытовые и коммерческие электрозарядные станции, первой в Российской Федерации разработала навесную станцию быстрой... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:11
2023-10-27T11:11
2023-10-27T11:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905575274_0:114:1600:1014_1920x0_80_0_0_f31bcf5444b9f37fc55df3270ae3e00d.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Компания из Москвы, которая производит бытовые и коммерческие электрозарядные станции, первой в Российской Федерации разработала навесную станцию быстрой зарядки электротранспорта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Станция в одно время может заряжать 2 автомобиля. Ее будут размещать на фасадах жилых домов, торгово-развлекательных центров, а также зданий с офисными пространствами. Такая планировка особенно актуальна для больших городов, чтобы грамотно распределять пространство мегаполиса."Навесная электростанция компании ENGY мощностью 80 киловатт сможет одновременно заряжать 2 автомобиля до 80% примерно за сорок минут. Устройство на 95% состоит из российских комплектующих", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Он добавил, что устройство запустят в серийное производство в этом году в конце ноября. За год планируется выпуск от 1,2 тысячи подобных зарядных станций.В пресс-службе отметили, что зарядками можно управлять при помощи специального приложения в смартфоне. В темное время суток пользоваться устройством также удобно, ведь оно оснащено светодиодной подсветкой и индивидуальной цветовой индикацией разъемов для зарядки. Зарядные станции можно эксплуатировать в любую погоду, их оборудовали системами безопасности. Конструкция станций не предполагает контакта с дорогой, что позволяет ей сохранить опрятный внешний вид.В свою очередь, гендиректор компании Олег Синюхин заявил, что предприятие реализует комплексные проекты по развитию не зависящей от импорта зарядной инфраструктуры нашей страны. В пресс-службе уточнили, что в Москве созданы необходимые условия, которые позволяют крупным, малым и средним предприятиям комфортно развиваться. Промышленные площадки размещаются в Москве, что открывает доступ для инвесторов к крупным площадкам сбыта, большому перечню системной поддержки столицы и современной инфраструктуре. На сегодняшний день компании могут использовать свыше 20 мер, в числе которых присутствуют субсидии и целевые займы. Также был разработан ряд актикризисных инструментов.В Москве активными темпами развивается производство. В городе работают уже более 4000 промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч сотрудников. Ежегодно здесь открываются новые предприятия различного масштаба – до 40-50 средних и крупных и порядка 100 малых.На городских предприятиях изготавливают широкий ассортимент товаров – это обувь, одежда, косметика, предметы мебели и декора, медицинские препараты и оборудование, сложная техника и перечень другой продукции.
https://ria.ru/20231026/ovchinskiy-1905261192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Компания из Москвы, которая производит бытовые и коммерческие электрозарядные станции, первой в Российской Федерации разработала навесную станцию быстрой зарядки электротранспорта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Станция в одно время может заряжать 2 автомобиля. Ее будут размещать на фасадах жилых домов, торгово-развлекательных центров, а также зданий с офисными пространствами. Такая планировка особенно актуальна для больших городов, чтобы грамотно распределять пространство мегаполиса.
Овчинский: столичные промпредприятия представили свою продукцию во Вьетнаме
"Навесная электростанция компании ENGY мощностью 80 киловатт сможет одновременно заряжать 2 автомобиля до 80% примерно за сорок минут. Устройство на 95% состоит из российских комплектующих", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.
Он добавил, что устройство запустят в серийное производство в этом году в конце ноября. За год планируется выпуск от 1,2 тысячи подобных зарядных станций.
В пресс-службе отметили, что зарядками можно управлять при помощи специального приложения в смартфоне. В темное время суток пользоваться устройством также удобно, ведь оно оснащено светодиодной подсветкой и индивидуальной цветовой индикацией разъемов для зарядки. Зарядные станции можно эксплуатировать в любую погоду, их оборудовали системами безопасности. Конструкция станций не предполагает контакта с дорогой, что позволяет ей сохранить опрятный внешний вид.
В свою очередь, гендиректор компании Олег Синюхин заявил, что предприятие реализует комплексные проекты по развитию не зависящей от импорта зарядной инфраструктуры нашей страны.
В пресс-службе уточнили, что в Москве созданы необходимые условия, которые позволяют крупным, малым и средним предприятиям комфортно развиваться. Промышленные площадки размещаются в Москве, что открывает доступ для инвесторов к крупным площадкам сбыта, большому перечню системной поддержки столицы и современной инфраструктуре. На сегодняшний день компании могут использовать свыше 20 мер, в числе которых присутствуют субсидии и целевые займы. Также был разработан ряд актикризисных инструментов.
В Москве активными темпами развивается производство. В городе работают уже более 4000 промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч сотрудников. Ежегодно здесь открываются новые предприятия различного масштаба – до 40-50 средних и крупных и порядка 100 малых.
На городских предприятиях изготавливают широкий ассортимент товаров – это обувь, одежда, косметика, предметы мебели и декора, медицинские препараты и оборудование, сложная техника и перечень другой продукции.