Рейтинг@Mail.ru
Мошенники выманили у жителя Камчатки три миллиона рублей - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:43 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/moshenniki-1905539123.html
Мошенники выманили у жителя Камчатки три миллиона рублей
Мошенники выманили у жителя Камчатки три миллиона рублей - РИА Новости, 27.10.2023
Мошенники выманили у жителя Камчатки три миллиона рублей
Мошенники выманили у жителя города Вилючинск на Камчатке три миллиона рублей, убедив в том, что кто-то списывает с его счета средства и отправляет в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T05:43
2023-10-27T05:43
россия
камчатка
вилючинск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149042/83/1490428311_0:230:2831:1822_1920x0_80_0_0_84c11b2e156948282d851f6690fcf482.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Мошенники выманили у жителя города Вилючинск на Камчатке три миллиона рублей, убедив в том, что кто-то списывает с его счета средства и отправляет в террористические организации, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю. "Неизвестные позвонили мужчине, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили, что с его счетов уходят подозрительные операции за территорию Российской Федерации, и, возможно, этими операциями он финансирует террористические организации. Он испугался и поверил мошенникам", - сказал собеседник. .По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Вилючинск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество).
https://ria.ru/20231027/vklady-1905527513.html
россия
камчатка
вилючинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149042/83/1490428311_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dc7ba29d616d83aba897018acea5db07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, камчатка, вилючинск, происшествия
Россия, Камчатка, Вилючинск, Происшествия
Мошенники выманили у жителя Камчатки три миллиона рублей

Мошенники выманили у жителя города Вилючинск на Камчатке три миллиона рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Мошенники выманили у жителя города Вилючинск на Камчатке три миллиона рублей, убедив в том, что кто-то списывает с его счета средства и отправляет в террористические организации, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.
"Неизвестные позвонили мужчине, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили, что с его счетов уходят подозрительные операции за территорию Российской Федерации, и, возможно, этими операциями он финансирует террористические организации. Он испугался и поверил мошенникам", - сказал собеседник.
Люди, занимающиеся мошенничеством - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Юрист объяснил, как мошенники крадут деньги с банковских вкладов
Вчера, 02:17
.По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Вилючинск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество).
 
РоссияКамчаткаВилючинскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала