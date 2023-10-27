https://ria.ru/20231027/moshenniki-1905539123.html
Мошенники выманили у жителя Камчатки три миллиона рублей
Мошенники выманили у жителя Камчатки три миллиона рублей - РИА Новости, 27.10.2023
Мошенники выманили у жителя Камчатки три миллиона рублей
Мошенники выманили у жителя города Вилючинск на Камчатке три миллиона рублей, убедив в том, что кто-то списывает с его счета средства и отправляет в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T05:43
2023-10-27T05:43
2023-10-27T05:43
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Мошенники выманили у жителя города Вилючинск на Камчатке три миллиона рублей, убедив в том, что кто-то списывает с его счета средства и отправляет в террористические организации, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю. "Неизвестные позвонили мужчине, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили, что с его счетов уходят подозрительные операции за территорию Российской Федерации, и, возможно, этими операциями он финансирует террористические организации. Он испугался и поверил мошенникам", - сказал собеседник. .По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Вилючинск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество).
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россия, камчатка, вилючинск, происшествия
Россия, Камчатка, Вилючинск, Происшествия
Мошенники выманили у жителя Камчатки три миллиона рублей
Мошенники выманили у жителя города Вилючинск на Камчатке три миллиона рублей
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Мошенники выманили у жителя города Вилючинск на Камчатке три миллиона рублей, убедив в том, что кто-то списывает с его счета средства и отправляет в террористические организации, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.
"Неизвестные позвонили мужчине, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили, что с его счетов уходят подозрительные операции за территорию Российской Федерации, и, возможно, этими операциями он финансирует террористические организации. Он испугался и поверил мошенникам", - сказал собеседник.
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.По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Вилючинск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество).