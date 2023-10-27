https://ria.ru/20231027/moshennichestvo-1905585613.html

В Совфеде рассказали о способах защиты от нового вида мошенничества

В Совфеде рассказали о способах защиты от нового вида мошенничества - РИА Новости, 27.10.2023

В Совфеде рассказали о способах защиты от нового вида мошенничества

Гражданам РФ необходимо установить контрольный вопрос в своем личном кабинете "Госуслуг", в противном случае их аккаунт может быть украден из-за нового вида... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:39

2023-10-27T11:39

2023-10-27T11:39

общество

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Гражданам РФ необходимо установить контрольный вопрос в своем личном кабинете "Госуслуг", в противном случае их аккаунт может быть украден из-за нового вида мошенничества, заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. "Недавно появилась новая мошенническая схема взлома "Госуслуг". Злоумышленники используют звонок от имени одного крупного оператора сотовой сети с просьбой продлить договор абонентского обслуживания через "Госуслуги". Мошенники утверждают, что этот оператор находится под санкциями и программа автоматического продления перестала работать, поэтому необходимо вводить данные через оператора, иначе есть риск утраты номера", - сказал Шейкин. "Если пользователь соглашается, мошенники просят сообщить им код из СМС-сообщения, предназначенного для авторизации на "Госуслугах". Это позволяет им получить доступ к личному кабинету и всей персональной информации, включая данные банковских карт, информацию о недвижимости и автомобиле, а также электронно-цифровую подпись", - продолжил сенатор. Шейкин отметил, что противостоять этой схеме можно при наличии у пользователя контрольного вопроса при попытке зайти в свой аккаунт. "Контрольный вопрос является дополнительным уровнем защиты, помимо двухфакторной аутентификации, и не дает возможность запрашивать смс с паролем до ответа на этот вопрос, что предотвращает доступ мошенников к учетной записи. Если контрольный вопрос настроен, то при попытке восстановления пароля от "Госуслуг" система сначала запросит дополнительную информацию - такую как серия и номер паспорта, а затем задаст контрольный вопрос, без ответа на который войти в систему не получится", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20231018/moshenniki-1903483946.html

https://ria.ru/20231006/moshennichestvo-1900833729.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия