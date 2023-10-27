https://ria.ru/20231027/moshennichestvo-1905558970.html

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 27.10.2023

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Минфин предупредил о распространении схемы мошенничества через "лжеброкеров", отдельные жертвы потеряли от их действий несколько миллионов рублей, говорится в... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T09:54

2023-10-27T09:54

2023-10-27T12:31

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776222716_0:297:2048:1449_1920x0_80_0_0_c7517dcdc28d225b67aa6cf0357b3069.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Минфин предупредил о распространении схемы мошенничества через "лжеброкеров", отдельные жертвы потеряли от их действий несколько миллионов рублей, говорится в материалах на сайте ведомства."Мошенники находят своих жертв в социальных сетях или через объявления в сети "Интернет", предлагая открыть "брокерский" счет. Они обещают людям заработать значительные суммы денег всего за короткий промежуток времени. Инвестиции, сделанные подобным образом, не возвращаются", — отметили в министерстве.Как пояснили в Минфине, для открытия такого счета злоумышленники предлагают установить приложение по ссылке. Интерфейс сервиса показывает фиктивный рост дохода от вложений, в том числе в криптовалюту. Кроме того, "лжеброкеры" предлагают разные инвестиционные рекомендации. Как только у "инвестора" возникает желание вывести деньги со счета, мошенники начинают рассказывать о различных препятствиях и расходах на такую операцию, а также просят внести дополнительные средства для полного вывода денег."Мошенники также могут потребовать оплаты некой "страховки", или платы за ежедневное размещение валюты в "европейской ячейке", или срочного платного вывода средств. Своеобразным "обменником" валюты может выступать некое физическое лицо, на счет которого мошенники просят совершить денежный перевод", — рассказали в Минфине.В отдельных случаях злоумышленники могут попросить открыть счет в сторонней кредитной организации.Вдобавок они требуют найти поручителя и даже зарегистрировать его в Минфине, чтобы можно было "обналичить" средства. Людям предлагают написать письмо, причем на адрес пресс-службы Минфина, с указанием данных поручителя и суммы средств, которые необходимо ему передать.При этом, помимо общения в социальных сетях, лжеброкеры могут совершать холодные звонки, представляясь сотрудниками известных компаний. Как правило, отмечают в Минфине, мошенники начинают предлагать "инвестировать" с десяти тысяч рублей — чаще всего это сумма, которую граждане могут внести без займа. Затем в ход, как правило, идут кредитные деньги, средства друзей или родственников.В министерстве призвали соблюдать общие правила финансовой безопасности, а также обращать внимание на некоторые признаки, чтобы распознать мошенников. Так, у "лжеброкеров" отсутствует лицензия Банка России и нет реального офиса (связь осуществляется через социальные сети или телефон); нет специального банковского счета для брокерского обслуживания; они предлагают провести платеж по карте физического лица (либо через электронный кошелек); гражданам не предлагают заключить договор (либо он заключается фиктивно) и не предоставляют отчет об оказании брокерских услуг.

https://ria.ru/20231027/vklady-1905527513.html

https://ria.ru/20231026/antivirus-1905290808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)