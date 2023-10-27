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Додон объяснил, почему Санду уволила генпрокурора Стояногло - РИА Новости, 27.10.2023
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12:27 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905601529.html
Додон объяснил, почему Санду уволила генпрокурора Стояногло
Додон объяснил, почему Санду уволила генпрокурора Стояногло - РИА Новости, 27.10.2023
Додон объяснил, почему Санду уволила генпрокурора Стояногло
Президент Молдавии Майя Санду хотела видеть в кресле генпрокурора Молдавии лояльного к ней человека для борьбы с оппозицией, заявил экс-глава республики, лидер... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:27
2023-10-27T12:27
в мире
молдавия
майя санду
игорь додон
европейский суд по правам человека (еспч)
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КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду хотела видеть в кресле генпрокурора Молдавии лояльного к ней человека для борьбы с оппозицией, заявил экс-глава республики, лидер молдавских социалистов Игорь Додон в социальных сетях. "Санду всегда был нужен карманный прокурор, с помощью которого она сажала бы в тюрьму своих политических оппонентов, через что прошел и я, и пугала бы других ключами от тюрьмы. Вот почему она незаконно отстранила Стояногло, а потом назначила послушных прокуроров, которых поматросила и бросила", - сказал Додон в ходе прямого эфира в социальных сетях. Лидер социалистов считает, что Стояногло был близок к завершению расследования по краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдавии, однако, по словам Додона, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) и лично Санду прибегнули к политическому вмешательству в работу Генеральной прокуратуры. "Сейчас Санду цинично заявляет, что Молдавия потеряла бы больше, если бы Стояногло остался в должности генпрокурора. Почему вы так думаете? Может быть, потому что Стояногло добрался бы до тех, кто украл миллиард, в чём замешаны и вы? Санду была членом правительства, когда произошло это преступление, и кабмин голосовал за эти схемы вывода денежных средств. Также Санду голосовала и за передачу в концессию Кишиневского международного аэропорта И вы думаете, что если бы Стояногло шёл дальше по этим делам, то Молдавия потеряла бы больше? Не думаю", - сказал Додон. Ранее ЕСПЧ опубликовал вердикт по делу Стояногло, указав на ряд нарушений процесса его отстранения от должности в октябре 2021 года и отказе ему в праве на защиту. Инстанция и также вынес решение об обязательных выплатах бывшему главному прокурору Молдавии, компенсируя ему 3600 евро морального ущерба. Стояногло также отметил, что в настоящий момент им также подано еще одно обращение в ЕСПЧ, связанное со случаями злоупотребления во время ареста, которые, по его словам, основывались на поддельных материалах. Санду заявила в эфире кишиневского телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии"), что страна потеряла бы больше, если бы в должности генпрокурора остался Стояногло. Задержание Стояногло произошло в октябре 2021 года, сразу же после его брифинга, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014-2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. Накануне в СМИ появилось видео допроса Платона, в котором он рассказывает о том, как молдавские власти могут вернуть часть денег, выведенных из страны посредством мошеннической схемы, а также о том, как государство может стать владельцем 40% акций одного из банка, через который выводились финансы. В 2014 году нынешняя глава республики Санду была министром образования. В мае 2023 года Высший совет прокуроров (ВСП) одобрил отставку Стояногло, а в сентябре соответствующий указ подписала президент Санду. Сам экс-генпрокурор ранее назвал обвинения "местью со стороны президента". Стояногло считает эти обвинения безосновательными. Он утверждает, что представители правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и сама Санду пытались убедить его возбудить уголовные дела в отношении представителей парламентской оппозиции, а после отказа начали его преследовать. После ареста он обратился в ЕСПЧ с жалобами на нарушение права на свободу по политическим мотивам, а также на необоснованность уголовного процесса.
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905578042.html
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в мире, молдавия, майя санду, игорь додон, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Молдавия, Майя Санду, Игорь Додон, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Додон объяснил, почему Санду уволила генпрокурора Стояногло

Додон заявил, что Санду использует генпрокуратуру для борьбы с оппозицией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду хотела видеть в кресле генпрокурора Молдавии лояльного к ней человека для борьбы с оппозицией, заявил экс-глава республики, лидер молдавских социалистов Игорь Додон в социальных сетях.
"Санду всегда был нужен карманный прокурор, с помощью которого она сажала бы в тюрьму своих политических оппонентов, через что прошел и я, и пугала бы других ключами от тюрьмы. Вот почему она незаконно отстранила Стояногло, а потом назначила послушных прокуроров, которых поматросила и бросила", - сказал Додон в ходе прямого эфира в социальных сетях.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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Лидер социалистов считает, что Стояногло был близок к завершению расследования по краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдавии, однако, по словам Додона, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) и лично Санду прибегнули к политическому вмешательству в работу Генеральной прокуратуры.
"Сейчас Санду цинично заявляет, что Молдавия потеряла бы больше, если бы Стояногло остался в должности генпрокурора. Почему вы так думаете? Может быть, потому что Стояногло добрался бы до тех, кто украл миллиард, в чём замешаны и вы? Санду была членом правительства, когда произошло это преступление, и кабмин голосовал за эти схемы вывода денежных средств. Также Санду голосовала и за передачу в концессию Кишиневского международного аэропорта И вы думаете, что если бы Стояногло шёл дальше по этим делам, то Молдавия потеряла бы больше? Не думаю", - сказал Додон.
Ранее ЕСПЧ опубликовал вердикт по делу Стояногло, указав на ряд нарушений процесса его отстранения от должности в октябре 2021 года и отказе ему в праве на защиту. Инстанция и также вынес решение об обязательных выплатах бывшему главному прокурору Молдавии, компенсируя ему 3600 евро морального ущерба. Стояногло также отметил, что в настоящий момент им также подано еще одно обращение в ЕСПЧ, связанное со случаями злоупотребления во время ареста, которые, по его словам, основывались на поддельных материалах.
Санду заявила в эфире кишиневского телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии"), что страна потеряла бы больше, если бы в должности генпрокурора остался Стояногло.
Задержание Стояногло произошло в октябре 2021 года, сразу же после его брифинга, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014-2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. Накануне в СМИ появилось видео допроса Платона, в котором он рассказывает о том, как молдавские власти могут вернуть часть денег, выведенных из страны посредством мошеннической схемы, а также о том, как государство может стать владельцем 40% акций одного из банка, через который выводились финансы.
В 2014 году нынешняя глава республики Санду была министром образования. В мае 2023 года Высший совет прокуроров (ВСП) одобрил отставку Стояногло, а в сентябре соответствующий указ подписала президент Санду.
Сам экс-генпрокурор ранее назвал обвинения "местью со стороны президента". Стояногло считает эти обвинения безосновательными. Он утверждает, что представители правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и сама Санду пытались убедить его возбудить уголовные дела в отношении представителей парламентской оппозиции, а после отказа начали его преследовать. После ареста он обратился в ЕСПЧ с жалобами на нарушение права на свободу по политическим мотивам, а также на необоснованность уголовного процесса.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Молдавии после обысков в оппозиционной партии задержали трех человек
26 октября, 20:34
 
В миреМолдавияМайя СандуИгорь ДодонЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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