https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905601529.html

Додон объяснил, почему Санду уволила генпрокурора Стояногло

Додон объяснил, почему Санду уволила генпрокурора Стояногло - РИА Новости, 27.10.2023

Додон объяснил, почему Санду уволила генпрокурора Стояногло

Президент Молдавии Майя Санду хотела видеть в кресле генпрокурора Молдавии лояльного к ней человека для борьбы с оппозицией, заявил экс-глава республики, лидер... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:27

2023-10-27T12:27

2023-10-27T12:27

в мире

молдавия

майя санду

игорь додон

европейский суд по правам человека (еспч)

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КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду хотела видеть в кресле генпрокурора Молдавии лояльного к ней человека для борьбы с оппозицией, заявил экс-глава республики, лидер молдавских социалистов Игорь Додон в социальных сетях. "Санду всегда был нужен карманный прокурор, с помощью которого она сажала бы в тюрьму своих политических оппонентов, через что прошел и я, и пугала бы других ключами от тюрьмы. Вот почему она незаконно отстранила Стояногло, а потом назначила послушных прокуроров, которых поматросила и бросила", - сказал Додон в ходе прямого эфира в социальных сетях. Лидер социалистов считает, что Стояногло был близок к завершению расследования по краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдавии, однако, по словам Додона, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) и лично Санду прибегнули к политическому вмешательству в работу Генеральной прокуратуры. "Сейчас Санду цинично заявляет, что Молдавия потеряла бы больше, если бы Стояногло остался в должности генпрокурора. Почему вы так думаете? Может быть, потому что Стояногло добрался бы до тех, кто украл миллиард, в чём замешаны и вы? Санду была членом правительства, когда произошло это преступление, и кабмин голосовал за эти схемы вывода денежных средств. Также Санду голосовала и за передачу в концессию Кишиневского международного аэропорта И вы думаете, что если бы Стояногло шёл дальше по этим делам, то Молдавия потеряла бы больше? Не думаю", - сказал Додон. Ранее ЕСПЧ опубликовал вердикт по делу Стояногло, указав на ряд нарушений процесса его отстранения от должности в октябре 2021 года и отказе ему в праве на защиту. Инстанция и также вынес решение об обязательных выплатах бывшему главному прокурору Молдавии, компенсируя ему 3600 евро морального ущерба. Стояногло также отметил, что в настоящий момент им также подано еще одно обращение в ЕСПЧ, связанное со случаями злоупотребления во время ареста, которые, по его словам, основывались на поддельных материалах. Санду заявила в эфире кишиневского телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии"), что страна потеряла бы больше, если бы в должности генпрокурора остался Стояногло. Задержание Стояногло произошло в октябре 2021 года, сразу же после его брифинга, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014-2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. Накануне в СМИ появилось видео допроса Платона, в котором он рассказывает о том, как молдавские власти могут вернуть часть денег, выведенных из страны посредством мошеннической схемы, а также о том, как государство может стать владельцем 40% акций одного из банка, через который выводились финансы. В 2014 году нынешняя глава республики Санду была министром образования. В мае 2023 года Высший совет прокуроров (ВСП) одобрил отставку Стояногло, а в сентябре соответствующий указ подписала президент Санду. Сам экс-генпрокурор ранее назвал обвинения "местью со стороны президента". Стояногло считает эти обвинения безосновательными. Он утверждает, что представители правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и сама Санду пытались убедить его возбудить уголовные дела в отношении представителей парламентской оппозиции, а после отказа начали его преследовать. После ареста он обратился в ЕСПЧ с жалобами на нарушение права на свободу по политическим мотивам, а также на необоснованность уголовного процесса.

https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905578042.html

https://ria.ru/20231026/zaderzhanie-1905497430.html

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Дарья Буймова

в мире, молдавия, майя санду, игорь додон, европейский суд по правам человека (еспч)