Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии утвердили национальный план действий по вступлению в ЕС - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 27.10.2023 (обновлено: 12:33 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905599633.html
В Молдавии утвердили национальный план действий по вступлению в ЕС
В Молдавии утвердили национальный план действий по вступлению в ЕС - РИА Новости, 27.10.2023
В Молдавии утвердили национальный план действий по вступлению в ЕС
Правительство Молдавии одобрило в пятницу Национальный план действий по вступлению в Евросоюз. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:22
2023-10-27T12:33
евросоюз
молдавия
в мире
брюссель
украина
майя санду
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:139:1353:900_1920x0_80_0_0_366c1af437f3fd6600fdd9aea8aed901.jpg
КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Правительство Молдавии одобрило в пятницу Национальный план действий по вступлению в Евросоюз.Документ был представлен вице-премьером, министром иностранных дел Николем Попеску, план рассчитан на 2024-2027 годы."Национальный план действий по вступлению в ЕС является значимой вехой на европейском пути нашей страны. Его цель – подготовить республику к вступлению в ЕС в 2030 году. Сам план действий рассчитан на период с 2024 по 2027 годы", - сказал Попеску на заседании, которое транслировалось в режиме онлайн на сайте молдавского правительства.За принятие документа проголосовали все члены кабинета министров.Ранее власти Молдавии заявили, что ставят перед собой цель до конца года начать переговоры о вступлении в ЕС и до конца десятилетия присоединиться к ЕС.Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20231005/moldaviya-1900621326.html
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
молдавия
брюссель
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_3032d177a0823e15b4e18722df7f7546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, молдавия, в мире, брюссель, украина, майя санду, еврокомиссия
Евросоюз, Молдавия, В мире, Брюссель, Украина, Майя Санду, Еврокомиссия
В Молдавии утвердили национальный план действий по вступлению в ЕС

Кабмин Молдавии утвердил план действий по вступлению в ЕС на 2024-2027 годы

© Sputnik / Anatolii KiriakФлаги Молдавии и ЕС
Флаги Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флаги Молдавии и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Правительство Молдавии одобрило в пятницу Национальный план действий по вступлению в Евросоюз.
Документ был представлен вице-премьером, министром иностранных дел Николем Попеску, план рассчитан на 2024-2027 годы.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Додон заявил о беззаконии в Молдавии, происходящем под флагом ЕС
5 октября, 11:16
"Национальный план действий по вступлению в ЕС является значимой вехой на европейском пути нашей страны. Его цель – подготовить республику к вступлению в ЕС в 2030 году. Сам план действий рассчитан на период с 2024 по 2027 годы", - сказал Попеску на заседании, которое транслировалось в режиме онлайн на сайте молдавского правительства.
За принятие документа проголосовали все члены кабинета министров.
Ранее власти Молдавии заявили, что ставят перед собой цель до конца года начать переговоры о вступлении в ЕС и до конца десятилетия присоединиться к ЕС.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Сжигают мосты. Молдавия оставила СНГ без денег
6 августа, 08:00
 
ЕвросоюзМолдавияВ миреБрюссельУкраинаМайя СандуЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала