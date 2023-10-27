https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905599633.html

В Молдавии утвердили национальный план действий по вступлению в ЕС

В Молдавии утвердили национальный план действий по вступлению в ЕС - РИА Новости, 27.10.2023

В Молдавии утвердили национальный план действий по вступлению в ЕС

Правительство Молдавии одобрило в пятницу Национальный план действий по вступлению в Евросоюз. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:22

2023-10-27T12:22

2023-10-27T12:33

евросоюз

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брюссель

украина

майя санду

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КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Правительство Молдавии одобрило в пятницу Национальный план действий по вступлению в Евросоюз.Документ был представлен вице-премьером, министром иностранных дел Николем Попеску, план рассчитан на 2024-2027 годы."Национальный план действий по вступлению в ЕС является значимой вехой на европейском пути нашей страны. Его цель – подготовить республику к вступлению в ЕС в 2030 году. Сам план действий рассчитан на период с 2024 по 2027 годы", - сказал Попеску на заседании, которое транслировалось в режиме онлайн на сайте молдавского правительства.За принятие документа проголосовали все члены кабинета министров.Ранее власти Молдавии заявили, что ставят перед собой цель до конца года начать переговоры о вступлении в ЕС и до конца десятилетия присоединиться к ЕС.Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20231005/moldaviya-1900621326.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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украина

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евросоюз, молдавия, в мире, брюссель, украина, майя санду, еврокомиссия