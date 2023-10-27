https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905599633.html
В Молдавии утвердили национальный план действий по вступлению в ЕС
В Молдавии утвердили национальный план действий по вступлению в ЕС - РИА Новости, 27.10.2023
В Молдавии утвердили национальный план действий по вступлению в ЕС
Правительство Молдавии одобрило в пятницу Национальный план действий по вступлению в Евросоюз. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:22
2023-10-27T12:22
2023-10-27T12:33
евросоюз
молдавия
в мире
брюссель
украина
майя санду
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:139:1353:900_1920x0_80_0_0_366c1af437f3fd6600fdd9aea8aed901.jpg
КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Правительство Молдавии одобрило в пятницу Национальный план действий по вступлению в Евросоюз.Документ был представлен вице-премьером, министром иностранных дел Николем Попеску, план рассчитан на 2024-2027 годы."Национальный план действий по вступлению в ЕС является значимой вехой на европейском пути нашей страны. Его цель – подготовить республику к вступлению в ЕС в 2030 году. Сам план действий рассчитан на период с 2024 по 2027 годы", - сказал Попеску на заседании, которое транслировалось в режиме онлайн на сайте молдавского правительства.За принятие документа проголосовали все члены кабинета министров.Ранее власти Молдавии заявили, что ставят перед собой цель до конца года начать переговоры о вступлении в ЕС и до конца десятилетия присоединиться к ЕС.Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20231005/moldaviya-1900621326.html
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
молдавия
брюссель
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_3032d177a0823e15b4e18722df7f7546.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, молдавия, в мире, брюссель, украина, майя санду, еврокомиссия
Евросоюз, Молдавия, В мире, Брюссель, Украина, Майя Санду, Еврокомиссия
В Молдавии утвердили национальный план действий по вступлению в ЕС
Кабмин Молдавии утвердил план действий по вступлению в ЕС на 2024-2027 годы
КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Правительство Молдавии одобрило в пятницу Национальный план действий по вступлению в Евросоюз.
Документ был представлен вице-премьером, министром иностранных дел Николем Попеску, план рассчитан на 2024-2027 годы.
Додон заявил о беззаконии в Молдавии, происходящем под флагом ЕС
"Национальный план действий по вступлению в ЕС является значимой вехой на европейском пути нашей страны. Его цель – подготовить республику к вступлению в ЕС в 2030 году. Сам план действий рассчитан на период с 2024 по 2027 годы", - сказал Попеску на заседании, которое транслировалось в режиме онлайн на сайте молдавского правительства.
За принятие документа проголосовали все члены кабинета министров.
Ранее власти Молдавии заявили, что ставят перед собой цель до конца года начать переговоры о вступлении в ЕС и до конца десятилетия присоединиться к ЕС.
Президент Молдавии Майя Санду
в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе
23 июня одобрили предоставление Украине
и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия
выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Сжигают мосты. Молдавия оставила СНГ без денег