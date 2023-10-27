Рейтинг@Mail.ru
Додон обвинил прозападное руководство Молдавии в разрушении государства - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905578042.html
Додон обвинил прозападное руководство Молдавии в разрушении государства
Додон обвинил прозападное руководство Молдавии в разрушении государства - РИА Новости, 27.10.2023
Додон обвинил прозападное руководство Молдавии в разрушении государства
Прозападное руководство Молдавии ведет страну к разрушению и втягивает ее в войну, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:12
2023-10-27T11:12
молдавия
игорь додон
майя санду
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872598833_0:19:1350:778_1920x0_80_0_0_4c03d3a25eb2663157a7b5cfae3aefea.jpg
КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Прозападное руководство Молдавии ведет страну к разрушению и втягивает ее в войну, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон. Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила об увеличении расходов на оборону, а также заявила, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Кроме того, Санду она назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. "Мы наблюдаем сейчас такой же сценарий разрушения страны, какой был в других странах. Это сценарий внешних кураторов, который президент Санду послушно реализовывает. Для этого нужно сделать всего четыре шага. Первый – закрытие неугодных СМИ, второй – аресты и преследование оппозиции. Третий – милитаризация страны, вхождение в НАТО. Четвертый – раскол церкви, сейчас мы как раз наблюдаем эти попытки. Санду ведет нас, к сожалению, по пути разрушения страны. Власти хотят понравиться Западу, раскалывают молдавское общество и втягивают страну в войну", - сказал Додон в прямом эфире в соцсетях. Накануне Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать на территории республики более 20 сайтов российских СМИ. Приказ был направлен сетевым провайдерам и службам электронной связи, чтобы немедленно заблокировать доступ пользователей из Молдавии к сайтам "Первого канала", НТВ, телеканала "Россия 1", телеканала "Мир", RT, "РЕН ТВ", телеканала "Звезда" и других. Ранее власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872598833_92:0:1292:900_1920x0_80_0_0_0ce0039151ed0837316dd5c3cfa2daa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, игорь додон, майя санду, в мире
Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду, В мире
Додон обвинил прозападное руководство Молдавии в разрушении государства

Додон: прозападное правительство разрушает Молдавию и втягивает ее в войну

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Прозападное руководство Молдавии ведет страну к разрушению и втягивает ее в войну, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.
Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила об увеличении расходов на оборону, а также заявила, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Кроме того, Санду она назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО.
Участники акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
"Больше не можем терпеть". Что начинается в Молдавии
31 августа, 08:00
"Мы наблюдаем сейчас такой же сценарий разрушения страны, какой был в других странах. Это сценарий внешних кураторов, который президент Санду послушно реализовывает. Для этого нужно сделать всего четыре шага. Первый – закрытие неугодных СМИ, второй – аресты и преследование оппозиции. Третий – милитаризация страны, вхождение в НАТО. Четвертый – раскол церкви, сейчас мы как раз наблюдаем эти попытки. Санду ведет нас, к сожалению, по пути разрушения страны. Власти хотят понравиться Западу, раскалывают молдавское общество и втягивают страну в войну", - сказал Додон в прямом эфире в соцсетях.
Накануне Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать на территории республики более 20 сайтов российских СМИ. Приказ был направлен сетевым провайдерам и службам электронной связи, чтобы немедленно заблокировать доступ пользователей из Молдавии к сайтам "Первого канала", НТВ, телеканала "Россия 1", телеканала "Мир", RT, "РЕН ТВ", телеканала "Звезда" и других.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября, 16:49
Ранее власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Участники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
"Их уже не остановить". Молдавия пошла по пути Украины
Вчера, 08:00
 
МолдавияИгорь ДодонМайя СандуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала