Додон обвинил прозападное руководство Молдавии в разрушении государства
Додон: прозападное правительство разрушает Молдавию и втягивает ее в войну
© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Прозападное руководство Молдавии ведет страну к разрушению и втягивает ее в войну, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.
Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила об увеличении расходов на оборону, а также заявила, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Кроме того, Санду она назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО.
"Мы наблюдаем сейчас такой же сценарий разрушения страны, какой был в других странах. Это сценарий внешних кураторов, который президент Санду послушно реализовывает. Для этого нужно сделать всего четыре шага. Первый – закрытие неугодных СМИ, второй – аресты и преследование оппозиции. Третий – милитаризация страны, вхождение в НАТО. Четвертый – раскол церкви, сейчас мы как раз наблюдаем эти попытки. Санду ведет нас, к сожалению, по пути разрушения страны. Власти хотят понравиться Западу, раскалывают молдавское общество и втягивают страну в войну", - сказал Додон в прямом эфире в соцсетях.
Накануне Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать на территории республики более 20 сайтов российских СМИ. Приказ был направлен сетевым провайдерам и службам электронной связи, чтобы немедленно заблокировать доступ пользователей из Молдавии к сайтам "Первого канала", НТВ, телеканала "Россия 1", телеканала "Мир", RT, "РЕН ТВ", телеканала "Звезда" и других.
Ранее власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.