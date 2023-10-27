https://ria.ru/20231027/modernizatsiya-1905752434.html

Аналитик оценил возможность ядерной войны в Европе

Аналитик оценил возможность ядерной войны в Европе - РИА Новости, 27.10.2023

Аналитик оценил возможность ядерной войны в Европе

Планы Вашингтона модернизировать атомную бомбу B61 озвучены в контексте продолжающегося конфликта на Украине и свидетельствует о том, что США рассматривают... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T23:42

2023-10-27T23:42

2023-10-27T23:42

европа

нато

министерство обороны сша

россия

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Планы Вашингтона модернизировать атомную бомбу B61 озвучены в контексте продолжающегося конфликта на Украине и свидетельствует о том, что США рассматривают возможность ядерной войны с Россией в Европе, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Юрьевич Коротченко. Пентагон в пятницу сообщил, что США решили модернизировать свою основную атомную бомбу B61 до варианта B61-13, не меняя общего числа ядерных боеприпасов в своих арсеналах. Обновленная бомба должна заменить часть запасов В61-7 и будет обладать аналогичной с ней мощностью при более высоких показателях безопасности и точности, которыми обладает самая современная на сегодняшний день модификация В61-12. "Очевидно, что модернизация B61 преследует цель повысить гибкость ядерного реагирования, усовершенствовать данный боеприпас. Это подчеркивает приверженность Вашингтона к возможному ядерному конфликту с Россией в Европе. Конечно, мы должны рассматривать эти планы в контексте конфликта на Украине", - сказал Коротченко. Аналитик связал данное заявление с недавно прошедшими учениями НАТО "Стойкий полдень", которые проводились с целью практической отработки готовности штабов и самолетов ряда стран ВВС НАТО к выполнению боевых задач. По мнению Коротченко, в качестве ответной меры Москва могла бы пересмотреть отдельные положения своей военной доктрины. "На этом фоне России следует все-таки рассмотреть возможность изменения ядерного раздела военной доктрины, адаптировав его в части, касающейся тактического ядерного оружия под новые военно-политические реалии", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20231020/riski-1904261704.html

https://ria.ru/20230822/ucheniya-1891415707.html

европа

россия

вашингтон (штат)

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европа, нато, министерство обороны сша, россия, вашингтон (штат)