Аналитик оценил возможность ядерной войны в Европе
Аналитик: модернизация США B61 говорит о возможности ядерной войны в Европе
© Фото : United States Department of EnergyГрибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Планы Вашингтона модернизировать атомную бомбу B61 озвучены в контексте продолжающегося конфликта на Украине и свидетельствует о том, что США рассматривают возможность ядерной войны с Россией в Европе, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Юрьевич Коротченко.
Пентагон в пятницу сообщил, что США решили модернизировать свою основную атомную бомбу B61 до варианта B61-13, не меняя общего числа ядерных боеприпасов в своих арсеналах. Обновленная бомба должна заменить часть запасов В61-7 и будет обладать аналогичной с ней мощностью при более высоких показателях безопасности и точности, которыми обладает самая современная на сегодняшний день модификация В61-12.
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"Очевидно, что модернизация B61 преследует цель повысить гибкость ядерного реагирования, усовершенствовать данный боеприпас. Это подчеркивает приверженность Вашингтона к возможному ядерному конфликту с Россией в Европе. Конечно, мы должны рассматривать эти планы в контексте конфликта на Украине", - сказал Коротченко.
Аналитик связал данное заявление с недавно прошедшими учениями НАТО "Стойкий полдень", которые проводились с целью практической отработки готовности штабов и самолетов ряда стран ВВС НАТО к выполнению боевых задач.
По мнению Коротченко, в качестве ответной меры Москва могла бы пересмотреть отдельные положения своей военной доктрины.
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"На этом фоне России следует все-таки рассмотреть возможность изменения ядерного раздела военной доктрины, адаптировав его в части, касающейся тактического ядерного оружия под новые военно-политические реалии", - подчеркнул собеседник агентства.