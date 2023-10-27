Рейтинг@Mail.ru
Аналитик оценил возможность ядерной войны в Европе - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/modernizatsiya-1905752434.html
Аналитик оценил возможность ядерной войны в Европе
Аналитик оценил возможность ядерной войны в Европе - РИА Новости, 27.10.2023
Аналитик оценил возможность ядерной войны в Европе
Планы Вашингтона модернизировать атомную бомбу B61 озвучены в контексте продолжающегося конфликта на Украине и свидетельствует о том, что США рассматривают... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T23:42
2023-10-27T23:42
европа
нато
министерство обороны сша
россия
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733102958_0:42:1624:956_1920x0_80_0_0_e43aa323d583880149676cc3de92e6d8.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Планы Вашингтона модернизировать атомную бомбу B61 озвучены в контексте продолжающегося конфликта на Украине и свидетельствует о том, что США рассматривают возможность ядерной войны с Россией в Европе, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Юрьевич Коротченко. Пентагон в пятницу сообщил, что США решили модернизировать свою основную атомную бомбу B61 до варианта B61-13, не меняя общего числа ядерных боеприпасов в своих арсеналах. Обновленная бомба должна заменить часть запасов В61-7 и будет обладать аналогичной с ней мощностью при более высоких показателях безопасности и точности, которыми обладает самая современная на сегодняшний день модификация В61-12. "Очевидно, что модернизация B61 преследует цель повысить гибкость ядерного реагирования, усовершенствовать данный боеприпас. Это подчеркивает приверженность Вашингтона к возможному ядерному конфликту с Россией в Европе. Конечно, мы должны рассматривать эти планы в контексте конфликта на Украине", - сказал Коротченко. Аналитик связал данное заявление с недавно прошедшими учениями НАТО "Стойкий полдень", которые проводились с целью практической отработки готовности штабов и самолетов ряда стран ВВС НАТО к выполнению боевых задач. По мнению Коротченко, в качестве ответной меры Москва могла бы пересмотреть отдельные положения своей военной доктрины. "На этом фоне России следует все-таки рассмотреть возможность изменения ядерного раздела военной доктрины, адаптировав его в части, касающейся тактического ядерного оружия под новые военно-политические реалии", - подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20231020/riski-1904261704.html
https://ria.ru/20230822/ucheniya-1891415707.html
европа
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733102958_134:0:1409:956_1920x0_80_0_0_0fddddd089c3ded1029223b1e9b8bc0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, нато, министерство обороны сша, россия, вашингтон (штат)
Европа, НАТО, Министерство обороны США, Россия, Вашингтон (штат)
Аналитик оценил возможность ядерной войны в Европе

Аналитик: модернизация США B61 говорит о возможности ядерной войны в Европе

© Фото : United States Department of EnergyГрибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : United States Department of Energy
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Планы Вашингтона модернизировать атомную бомбу B61 озвучены в контексте продолжающегося конфликта на Украине и свидетельствует о том, что США рассматривают возможность ядерной войны с Россией в Европе, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Юрьевич Коротченко.
Пентагон в пятницу сообщил, что США решили модернизировать свою основную атомную бомбу B61 до варианта B61-13, не меняя общего числа ядерных боеприпасов в своих арсеналах. Обновленная бомба должна заменить часть запасов В61-7 и будет обладать аналогичной с ней мощностью при более высоких показателях безопасности и точности, которыми обладает самая современная на сегодняшний день модификация В61-12.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Испытание США в Неваде увеличивает риски ядерного конфликта, завили в ICAN
20 октября, 21:23
«
"Очевидно, что модернизация B61 преследует цель повысить гибкость ядерного реагирования, усовершенствовать данный боеприпас. Это подчеркивает приверженность Вашингтона к возможному ядерному конфликту с Россией в Европе. Конечно, мы должны рассматривать эти планы в контексте конфликта на Украине", - сказал Коротченко.
Аналитик связал данное заявление с недавно прошедшими учениями НАТО "Стойкий полдень", которые проводились с целью практической отработки готовности штабов и самолетов ряда стран ВВС НАТО к выполнению боевых задач.
По мнению Коротченко, в качестве ответной меры Москва могла бы пересмотреть отдельные положения своей военной доктрины.
«
"На этом фоне России следует все-таки рассмотреть возможность изменения ядерного раздела военной доктрины, адаптировав его в части, касающейся тактического ядерного оружия под новые военно-политические реалии", - подчеркнул собеседник агентства.
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
В КНДР заявили о риске термоядерной войны из-за учений США и Южной Кореи
22 августа, 02:58
 
ЕвропаНАТОМинистерство обороны СШАРоссияВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала