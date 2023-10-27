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Около десяти тысяч жителей США мобилизовали в армию Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2023
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02:23 27.10.2023 (обновлено: 05:35 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/mobilizatsiya-1905533457.html
Около десяти тысяч жителей США мобилизовали в армию Израиля, сообщили СМИ
Около десяти тысяч жителей США мобилизовали в армию Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2023
Около десяти тысяч жителей США мобилизовали в армию Израиля, сообщили СМИ
Около 10 тысяч человек в США мобилизовали в армию Израиля, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного израильского дипломата. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T02:23
2023-10-27T05:35
израиль
сша
россия
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Около 10 тысяч человек в США мобилизовали в армию Израиля, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного израильского дипломата.&quot;Около 10 тысяч человек, живущих в США, явились на военную службу в армию Израиля после получения мобилизационных повесток&quot;, - говорится в материале.В число мобилизованных входят граждане, "связанные с Израилем", а также израильтяне, учащиеся и работающие в США.С начала эскалации палестино-израильского конфликта Израиль призвал на службу 300 тысяч резервистов.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, находятся в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
https://ria.ru/20231027/khamas-1905531744.html
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израиль, сша, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, США, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Около десяти тысяч жителей США мобилизовали в армию Израиля, сообщили СМИ

WP: около десяти тысяч жителей США мобилизовали в армию Израиля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Около 10 тысяч человек в США мобилизовали в армию Израиля, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного израильского дипломата.
«

"Около 10 тысяч человек, живущих в США, явились на военную службу в армию Израиля после получения мобилизационных повесток", - говорится в материале.

В число мобилизованных входят граждане, "связанные с Израилем", а также израильтяне, учащиеся и работающие в США.
С начала эскалации палестино-израильского конфликта Израиль призвал на службу 300 тысяч резервистов.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, находятся в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
ХАМАС заявило, что операция "Потоп Аль-Аксы" должна продолжаться
Вчера, 01:42
 
ИзраильСШАРоссияВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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