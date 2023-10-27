https://ria.ru/20231027/mobilizatsiya-1905533457.html

Около десяти тысяч жителей США мобилизовали в армию Израиля, сообщили СМИ

Около десяти тысяч жителей США мобилизовали в армию Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2023

Около десяти тысяч жителей США мобилизовали в армию Израиля, сообщили СМИ

Около 10 тысяч человек в США мобилизовали в армию Израиля, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного израильского дипломата. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T02:23

2023-10-27T02:23

2023-10-27T05:35

израиль

сша

россия

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902002741_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_f54d9ea8f803debd51af54a003667cfb.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Около 10 тысяч человек в США мобилизовали в армию Израиля, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного израильского дипломата."Около 10 тысяч человек, живущих в США, явились на военную службу в армию Израиля после получения мобилизационных повесток", - говорится в материале.В число мобилизованных входят граждане, "связанные с Израилем", а также израильтяне, учащиеся и работающие в США.С начала эскалации палестино-израильского конфликта Израиль призвал на службу 300 тысяч резервистов.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, находятся в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.

https://ria.ru/20231027/khamas-1905531744.html

израиль

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, сша, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году