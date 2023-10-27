Около десяти тысяч жителей США мобилизовали в армию Израиля, сообщили СМИ
WP: около десяти тысяч жителей США мобилизовали в армию Израиля
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Около 10 тысяч человек в США мобилизовали в армию Израиля, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного израильского дипломата.
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"Около 10 тысяч человек, живущих в США, явились на военную службу в армию Израиля после получения мобилизационных повесток", - говорится в материале.
В число мобилизованных входят граждане, "связанные с Израилем", а также израильтяне, учащиеся и работающие в США.
С начала эскалации палестино-израильского конфликта Израиль призвал на службу 300 тысяч резервистов.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, находятся в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.