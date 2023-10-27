https://ria.ru/20231027/mkht-1905642571.html

МХТ отметил юбилей премьерой "9 ряд, 10, 11 место"

МХТ отметил юбилей премьерой "9 ряд, 10, 11 место" - РИА Новости, 27.10.2023

МХТ отметил юбилей премьерой "9 ряд, 10, 11 место"

Московский Художественный театр имени А.П. Чехова отметил 125-летний юбилей премьерой Дениса Азарова "9 ряд, 10, 11 место", в котором главные роли исполнили... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T00:26

2023-10-27T00:26

2023-10-27T14:31

культура

константин станиславский

владимир немирович-данченко

константин хабенский

юбилей

новости культуры

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Московский Художественный театр имени А.П. Чехова отметил 125-летний юбилей премьерой Дениса Азарова "9 ряд, 10, 11 место", в котором главные роли исполнили Наталья Тенякова и Станислав Любшин, передает корреспондент РИА Новости. Специально для юбилейной постановки драматург Юлия Поспелова написала пьесу "9 ряд, 10, 11 место", которая повествует о любви. "Хочется, чтобы Художественный театр стал первым театром страны и по актерскому составу, и по именам режиссеров, и по драматургам, как классическим, так и современным. 125-летний юбилей — это ни в коем случае не подведение итогов. Это, наоборот, задумка и воплощение чего-то нового, как сегодняшний спектакль, который специально поставлен к юбилею театра", — сказал журналистам художественный руководитель театра Константин Хабенский перед премьерой. Он отметил, что "новая постановка — для и про зрителей, для и про тех, кто служил или продолжает это делать, а также эта история для и про людей, потому что работники сцены, билетерши, зрители — это все люди. "И мы постарались в этой истории рассказать о них, о людях, об их судьбах, об их переживаниях", - подчеркнул Хабенский. Михаил Пореченков рассказал, что в юбилейном спектакле исполнит роль одного из создателей Художественного театра - Владимира Немировича-Данченко, отметив, что авторы постановки "помирили Станиславского и Немировича-Данченко". "Мы мирим Немировича-Данченко и Станиславского. Даже уже после всего мы все равно их представляем вместе. Мы хотим, чтобы эти два человека, которые сделали нереальное для всего театра, были вместе. Это не документальная история. Мы говорим о любви, о теплоте, о том, что театр не должен заканчиваться. Мир может рушиться, а театр - нет. Конструкция театра связывается на очень тонких вещах: это и любовь к зрителю, и любовь к своему делу", - поделился актер. По словам Азарова, постановка на 99 процентов выдумана, потому что история Художественного театра всем известна, поэтому создатели рассказывают о зрителях, которые в него ходили все эти годы. "У нас есть только одна сцена, которая документально связана. По большому счету, мы рассказываем о зрителях, которые ходили в этот театр. Через них мы старались показать, что происходило с театром все эти годы… Мы вместе с Юлей Поспеловой с нуля придумывали эту историю", - рассказал режиссёр. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий отметил, что Художественный театр существовал всегда. "Во время революции, когда тут (недалеко от театра - Прим. ред.) стреляли, выходил Немирович-Данченко и говорил: "Господа зрители, вы готовы смотреть спектакль? На улице стреляют". И зрители говорили, что готовы. И во все времена Художественный театр говорил что-то такое, что уходила тревога, приходило какое-то душевное равновесие", - сказал он. В постановке отражена жизнь Художественного театра от первых лет до сегодняшнего дня. По сюжету, из года в год Он (Любшин) и Она (Тенякова) приходят на спектакль "Три сестры" и встречаются в 9 ряду партера. Действие из зрительного зала перемежается с эпизодами об основателях театра, артистах, а также работниках закулисья. "Сегодняшний Художественный театр находится в поисках тем... Делает хорошие, хулиганские сюрпризы для зрителя либо постановками, либо системой лояльности, либо историей благотворительности. И опять же, это Художественный театр, который, набравшись наглости, зарождает новые традиции: это и Премия Художественного театра, это и приглашение космонавтов в Художественный театр, которые сегодня поздравляли нас с юбилеем с орбиты", - заключил худрук МХТ Чехова. В юбилейном спектакле также исполнили роли Евгения Добровольская, Константин Хабенский и многие другие. Московский Художественный театр был основан в 1898 году Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. В 1987 году он разделился на два театра – Московский Художественный академический театр имени Горького и Московский Художественный академический театр имени Чехова (позже - МХТ имени Чехова).

https://ria.ru/20231006/teatr-1900941768.html

https://ria.ru/20231026/mkht-1905108725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

константин станиславский, владимир немирович-данченко, константин хабенский, юбилей, новости культуры