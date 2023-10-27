https://ria.ru/20231027/minirovanie-1905733372.html

В Дагестане задержали подростка за ложные сообщения о минировании

В Дагестане задержали подростка за ложные сообщения о минировании - РИА Новости, 27.10.2023

В Дагестане задержали подростка за ложные сообщения о минировании

Сотрудники силовых ведомств Дагестана задержали подростка из Ханты-Мансийска за ложные сообщения о минировании школ и отделов полиции в Махачкале и Избербаше,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T20:54

2023-10-27T20:54

2023-10-27T20:54

происшествия

махачкала

ханты-мансийск

избербаш

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МАХАЧКАЛА, 27 окт - РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств Дагестана задержали подростка из Ханты-Мансийска за ложные сообщения о минировании школ и отделов полиции в Махачкале и Избербаше, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики. "Сотрудниками ОБК (отдел по борьбе с киберпреступностью) МВД Дагестана совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Дагестан задержан 15-летний житель Ханты-Мансийска, подозреваемый в заведомо ложном сообщении о минировании нескольких объектов в Махачкале и Избербаше", – говорится в сообщении. По версии следствия, в сентябре и октябре этого года подросток несколько раз позвонил в отделы полиции Махачкалы и Избербаша и сообщал, что в зданиях отделов, а также в двух школах и в одном из парков заложены взрывные устройства. Во всех случаях правоохранители и экстренные службы обследовали здания и прилегающие территории, но никаких подозрительных предметов не обнаружили. "Задержанный сознался в содеянном и рассказал, что совершал звонки, пользуясь программой для изменения голоса, а также выдавал себя за других, используя чужие личные данные. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", – добавили в МВД республики.

https://ria.ru/20231010/minirovanie-1901804094.html

https://ria.ru/20230814/minirovanie-1889993000.html

махачкала

ханты-мансийск

избербаш

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происшествия, махачкала, ханты-мансийск, избербаш