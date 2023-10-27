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Посол России приветствовал участие Украины в церемониях у мемориалов воинам - РИА Новости, 27.10.2023
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11:12 27.10.2023 (обновлено: 11:57 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/memorial-1905577814.html
Посол России приветствовал участие Украины в церемониях у мемориалов воинам
Посол России приветствовал участие Украины в церемониях у мемориалов воинам - РИА Новости, 27.10.2023
Посол России приветствовал участие Украины в церемониях у мемориалов воинам
Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили после скандала с венком от российского консула в норвежском Киркинесе заявил, что российская сторона не только не... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:12
2023-10-27T11:57
в мире
украина
ссср
норвегия
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МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили после скандала с венком от российского консула в норвежском Киркинесе заявил, что российская сторона не только не возражает, но и приветствует участие представителей других народов СССР, в том числе Украины, в памятных мероприятиях у мемориалов советским воинам. На этой неделе, когда отмечается годовщина начала Петсамо-Киркенесской операции, в результате которой Красная Армия освободила Северную Норвегию от фашистов, у памятника советскому воину в Киркенесе произошел скандал. Мэр приграничного города, где всегда с особым уважением относились к памяти павших воинов-освободителей, Магнус Мэланд, возмутился тем, что венок, возложенный российским консулом Николаем Коныгиным, частично перекрыл норвежский, и велел убрать его. Венок в итоге вернула россиянка, участвовавшая в церемонии. Дипломат подчеркнул, что в рядах Красной армии воевали не только русские, но и белорусы, казахи, украинцы, а также представители других многочисленных народов СССР. И никто не может отнять у официального представителя России, являющейся международно-признанным правопреемником СССР, право провести такого рода церемонию. "В свою очередь мы не только не возражаем, но и приветствуем участие представителей других народов СССР, в том числе Украины, в таких церемониях не только в Киркенесе, но и в других регионах Норвегии", - подчеркнул посол. Ранее власти северной Норвегии заявили, что пригласят на торжества по случаю 80-летия с момента освобождения Восточного Финнмарка весной следующего года Владимира Зеленского, представителей же России приглашать не планируется.
https://ria.ru/20231025/memorial-1905179310.html
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в мире, украина, ссср, норвегия
В мире, Украина, СССР, Норвегия
Посол России приветствовал участие Украины в церемониях у мемориалов воинам

Посол Рамишвили поприветствовал участие Украины в церемониях у мемориалов воинам

© Фото : Посольство России в НорвегииПосол России в Норвегии Теймураз Рамишвили
Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Посольство России в Норвегии
Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили после скандала с венком от российского консула в норвежском Киркинесе заявил, что российская сторона не только не возражает, но и приветствует участие представителей других народов СССР, в том числе Украины, в памятных мероприятиях у мемориалов советским воинам.
На этой неделе, когда отмечается годовщина начала Петсамо-Киркенесской операции, в результате которой Красная Армия освободила Северную Норвегию от фашистов, у памятника советскому воину в Киркенесе произошел скандал. Мэр приграничного города, где всегда с особым уважением относились к памяти павших воинов-освободителей, Магнус Мэланд, возмутился тем, что венок, возложенный российским консулом Николаем Коныгиным, частично перекрыл норвежский, и велел убрать его. Венок в итоге вернула россиянка, участвовавшая в церемонии.
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Дипломат подчеркнул, что в рядах Красной армии воевали не только русские, но и белорусы, казахи, украинцы, а также представители других многочисленных народов СССР. И никто не может отнять у официального представителя России, являющейся международно-признанным правопреемником СССР, право провести такого рода церемонию.
«
"В свою очередь мы не только не возражаем, но и приветствуем участие представителей других народов СССР, в том числе Украины, в таких церемониях не только в Киркенесе, но и в других регионах Норвегии", - подчеркнул посол.
Ранее власти северной Норвегии заявили, что пригласят на торжества по случаю 80-летия с момента освобождения Восточного Финнмарка весной следующего года Владимира Зеленского, представителей же России приглашать не планируется.
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