Посол России приветствовал участие Украины в церемониях у мемориалов воинам
Посол Рамишвили поприветствовал участие Украины в церемониях у мемориалов воинам
Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили. Архивное фото
МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили после скандала с венком от российского консула в норвежском Киркинесе заявил, что российская сторона не только не возражает, но и приветствует участие представителей других народов СССР, в том числе Украины, в памятных мероприятиях у мемориалов советским воинам.
На этой неделе, когда отмечается годовщина начала Петсамо-Киркенесской операции, в результате которой Красная Армия освободила Северную Норвегию от фашистов, у памятника советскому воину в Киркенесе произошел скандал. Мэр приграничного города, где всегда с особым уважением относились к памяти павших воинов-освободителей, Магнус Мэланд, возмутился тем, что венок, возложенный российским консулом Николаем Коныгиным, частично перекрыл норвежский, и велел убрать его. Венок в итоге вернула россиянка, участвовавшая в церемонии.
Дипломат подчеркнул, что в рядах Красной армии воевали не только русские, но и белорусы, казахи, украинцы, а также представители других многочисленных народов СССР. И никто не может отнять у официального представителя России, являющейся международно-признанным правопреемником СССР, право провести такого рода церемонию.
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"В свою очередь мы не только не возражаем, но и приветствуем участие представителей других народов СССР, в том числе Украины, в таких церемониях не только в Киркенесе, но и в других регионах Норвегии", - подчеркнул посол.
Ранее власти северной Норвегии заявили, что пригласят на торжества по случаю 80-летия с момента освобождения Восточного Финнмарка весной следующего года Владимира Зеленского, представителей же России приглашать не планируется.