https://ria.ru/20231027/medvedi-1905541558.html

В приморском нацпарке стали чаще фиксировать "танцы" медведей

В приморском нацпарке стали чаще фиксировать "танцы" медведей - РИА Новости, 27.10.2023

В приморском нацпарке стали чаще фиксировать "танцы" медведей

"Танцующие" медведи, оставляющие свои метки на деревьях, всё чаще стали попадать в объективы фотоловушек национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае, РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T07:00

2023-10-27T07:00

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ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости. "Танцующие" медведи, оставляющие свои метки на деревьях, всё чаще стали попадать в объективы фотоловушек национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае, сообщает учреждение. "Камеры фиксируют ритмичные танцы косолапых, когда те трутся о стволы деревьев, оставляя свои "сообщения". "Танцевальный флешмоб" уже подхватили три медведя – один белогрудый и два бурых. Так они метят свою территорию, выбирая в качестве "площадок" для размещения информации о себе многообразие растительного мира нацпарка", - говорится в сообщении.На видео звери трутся о дуб монгольский и сосну густоцветковую. Учёные отмечают, что этот процесс естественен, но уникальность этих случаев в том, что медведи сделали это на камеру за относительно короткий промежуток времени. Это может объясняться увеличением количества фотоловушек на "Земле леопарда". При этом растет число регистраций на камерах именно бурых медведей, уточняют в нацпарке. "Медведи выбрали именно эти деревья неслучайно: это меточные точки, которые ярко выделяются на общем лесном фоне и хорошо заметны большинству местных "жителей". Оставляя на дереве запаховые метки, животные передают различные сообщения, обмениваются информацией о своем виде, поле и даже возрасте. Поиск пары, заявление о хозяйских правах на территорию - в метках могут содержаться многие важные послания. При этом они не только оставляют свой запах, но и "принимают" запахи других животных", – приводятся слова сотрудницы отдела науки нацпарка Таисии Марченковой. В нацпарке обитают два вида медведей: бурый, около 60 особей, и белогрудый (гималайский), его численность около 160 особей.

https://ria.ru/20230317/medved-1858470382.html

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